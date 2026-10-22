Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT

El conjunto azulcrema ganó, gustó y goleó a los rojinegros de Crespo

El superlíder del campeonato gana, gusta y golea en Guadalajara. América se impuso 5-2 al Atlas en la cancha del Estadio Jalisco, en una noche redonda para el conjunto azulcrema, que de la mano de Guillermo Almada y sus dirigidos exhibió las carencias del cuadro rojinegro.

Las Águilas tuvieron una noche soñada, comandadas por Brian Rodríguez, Alejandro Zendejas y Luis Malagón, quienes se convirtieron en las figuras del encuentro.

Israel Reyes, jugador del América, en partido ante Atlas, en el Apertura 2026 | MEXSPORT

¿Cómo fue el Atlas vs América?

Los primeros minutos fueron de ida y vuelta, con ambos equipos buscando imponer condiciones. Sin embargo, América supo aprovechar los descuidos del Atlas en su intento por abrir el marcador.

Tras un trazo largo, Brian Rodríguez recibió el balón de manera magistral y posteriormente asistió a Miguel Borja, quien impactó el esférico y lo colocó lejos del alcance de Camilo Vargas para poner el 0-1 en el marcador. El Jalisco vibró con fuerza, mientras la afición azulcrema se hacía sentir al abarrotar el sector sur del Coloso de la Calzada Independencia.

Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | MEXSPORT

Atlas todavía no reaccionaba del primer golpe cuando llegó el segundo. Carlos Álvarez recuperó el balón y, con un pase filtrado, asistió a Erick Sánchez, quien definió con un disparo bombeado para vencer nuevamente a Vargas y ampliar la ventaja.

El Jalisco se pintó de amarillo. América, en apenas dos minutos, tenía contra las cuerdas al cuadro local, mientras las gradas se convertían en una fiesta para la escuadra visitante. El grito de “Águilas, Águilas” retumbó en el Coloso de la Calzada Independencia.

Pese al dominio azulcrema, Atlas estuvo cerca de acortar distancias. Alfonso González recibió un pase filtrado y tuvo una oportunidad clara frente a Luis Ángel Malagón, pero no logró concretarla.

En el cierre de la primera mitad, Ryaan Mmaee también estuvo cerca de marcar. Recibió el balón de espaldas, giró y, tras hacerse un espacio, sacó un disparo suave que pasó rozando el poste, ahogando el grito de gol en la tribuna.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

La segunda mitad

Para la parte complementaria, Luis Esteves probó desde las afueras del área, pero su disparo fue atajado por Malagón. En la jugada posterior, Alejandro Zendejas asistió a Brian Rodríguez, quien en un contraataque quedó mano a mano frente a Vargas y definió con categoría para colocar el 0-3 y, de paso, silenciar al Jalisco.

Con el estadio apagado ante la goleada sobre los rojinegros, llegó un golpe más para las Águilas. Un error en la salida del cuadro local permitió que Zendejas aprovechara el regalo de la zaga y no perdonara para marcar el 0-4.

La afición azulcrema ya disfrutaba de una noche perfecta y comenzó a pedir el quinto gol desde las gradas: “Cinco, cinco”.

Cuando más perdido lucía Atlas, llegó una oportunidad para reaccionar. Tras la revisión del VAR, se sancionó un penal a favor de los rojinegros y Luis Esteves se encargó de convertirlo para poner el 1-4.

Minutos más tarde, Ryaan Mmaee apareció nuevamente para marcar el 2-4 y devolverle algo de vida al conjunto tapatío, que comenzaba a creer en una remontada.

Atlas parecía regresar al partido y competir nuevamente, pero entonces apareció Kevin Álvarez. El defensor azulcrema sacó un potente disparo para marcar el quinto gol de América y sentenciar la goleada.

Las gradas del Jalisco se convirtieron entonces en una fiesta azulcrema. La afición visitante celebró a lo grande una noche en la que América pasó por encima de los rojinegros y exhibió las deficiencias del equipo dirigido por Hernán Crespo.