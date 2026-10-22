Miguel Borja, jugador del América, en festejo de gol ante Atlas | IMAGO7

El conjunto de Coapa goleó a León el fin de semana y repitió la dosis ante Atlas

Este América da miedo. Por segundo partido consecutivo, las Águilas marcaron cinco goles: primero derrotaron 5-3 a León y ahora repitieron la dosis ante Atlas con otro 5-2. Han pasado dos años y medio desde la última vez que el conjunto azulcrema anotó 10 goles en dos encuentros consecutivos.

La última vez que los de Coapa alcanzaron esta cifra fue en abril de 2024. Primero, golearon 5-2 al New England Revolution en la Concachampions y, unos días después, aplastaron 5-1 al Toluca en la Liga MX. Ahora, bajo el mando de Guillermo Almada, el América vuelve a demostrar que tiene una ofensiva que vuela.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en aquella goleada ante New England Revolution | MEXSPORT

América de miedo

De hecho, en aquel Clausura 2024, las Águilas también derrotaron 5-1 al Atlas, por lo que aquel torneo fue la última ocasión en la que consiguieron dos victorias por cinco o más goles en un mismo torneo.

Este América realmente da miedo. Después de 13 jornadas y con un partido pendiente, el conjunto azulcrema es superlíder con 27 puntos y presume 32 goles a favor. Su promedio de 2.6 anotaciones por encuentro refleja el poderío ofensivo de un equipo que atraviesa uno de sus mejores momentos del torneo.

Ahora, las Águilas regresarán a la Ciudad de México para afrontar tres partidos consecutivos en casa ante Pachuca, Xolos y Toluca. Una oportunidad inmejorable para mantener el ritmo goleador, sumar puntos y dar un paso importante rumbo a asegurar el liderato.