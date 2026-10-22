El conjunto felino tiene la urgencia de sumar en el cierre del torneo para meterse a la 'Fiesta Grande'

Tigres afrontará las últimas cuatro jornadas del Apertura 2026 con la obligación de sumar puntos si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. Después de 13 partidos disputados, los felinos se encuentran en la posición 14 de la tabla general, con 14 unidades, producto de tres triunfos, cinco empates y cinco derrotas, por lo que necesitan un cierre prácticamente perfecto y ayuda de otros equipos para escalar posiciones.

El panorama para el conjunto dirigido por Víctor Manuel Vucetich presenta un calendario exigente. Sus próximos dos compromisos serán ante Pumas y Pachuca, en calidad de visitante, mientras que cerrarán la fase regular en el Estadio Universitario frente a Cruz Azul y América, dos equipos que actualmente se encuentran en los primeros cuatro lugares de la clasificación. Tigres necesita ganar estos encuentros, pero también deberá estar atento a lo que suceda con sus rivales directos.

¿Qué necesita Tigres para avanzar a liguilla?

Con 14 puntos, los auriazules están a cinco unidades de Santos, noveno lugar con 19, y a seis de Monterrey y Querétaro, que suman 20 y ocupan las posiciones siete y ocho. Por ello, además de conseguir los 12 puntos que todavía tienen en disputa, los universitarios necesitan que los equipos que están por encima de ellos dejen escapar unidades. En particular, deberán seguir de cerca los resultados de Santos, Monterrey, Querétaro, Tijuana, Pumas y los demás clubes que se encuentran en la pelea por los puestos de clasificación.

Jugadores de Tigres lamentándose gol en contra en el juego ante León | MEXSPORT

Una de las claves será que Santos, Monterrey y Querétaro no mantengan el ritmo de puntuación en las últimas fechas, pues una combinación de victorias de Tigres y tropiezos de esos equipos podría reducir la distancia. También será importante que los clubes ubicados entre los puestos nueve y 13 no sumen de manera constante, ya que actualmente están mejor posicionados que los felinos o cuentan con puntos que les permiten aspirar a superar la barrera de las 20 unidades.