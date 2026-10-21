El auxiliar de Herrera reconoció que su equipo no mostró su mejor versión ante Juárez, pero destacó la actitud de sus jugadores

Atlante consiguió tres puntos importantes en su visita a Ciudad Juárez, resultado que mantiene vivas sus aspiraciones de alcanzar un lugar entre los ocho mejores del Apertura 2026; sin embargo, pese a la victoria, el Álvaro Galindo, auxiliar técnico de Atlante reconoció que el funcionamiento del equipo no fue el esperado.

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En conferencia de prensa, Galindo destacó la disposición y determinación de sus futbolistas, aunque admitió que dejaron de hacer varias de las cosas que habían mostrado en encuentros anteriores.

“Yo creo que las formas no fueron las adecuadas, pero creo que vamos a estar trabajando y analizando en eso para poder seguir mejorando. Dejamos de hacer muchas cosas de las que veníamos haciendo, pero resalto la labor que tuvieron ellos, la disposición, la determinación y, sobre todo, los tres puntos que se obtuvieron”, señaló.

Jugadores de Atlante celebrando anotación de Martín Sarrafiore | MEXSPORT

Alvaro también consideró que Atlante debería ocupar una mejor posición en la clasificación, aunque dejó claro que el equipo continuará luchando mientras tenga posibilidades matemáticas de avanzar a la siguiente fase.

“Creo que deberíamos estar en una mejor posición, pero seguimos trabajando para poder estar ahí y mientras esté esa posibilidad de poder entrar entre los ocho, ahí vamos a pelear hasta el último”, afirmó.

Álvaro Galindo, auxiliar de Atlante, en el partido ante Juárez | MEXSPORT

Atlante rechaza una caída en su rendimiento

Ante los cuestionamientos sobre una supuesta pérdida de fuerza después de un buen arranque de torneo, el auxiliar azulgrana rechazó que el equipo haya venido a menos. Por el contrario, aseguró que el plantel se encuentra cada vez más unido y comprende mejor las indicaciones de Miguel Herrera.

“No comparto con esas opiniones; al contrario, creo que cada vez lo estamos viendo mejor. Hoy no fue nuestra mejor versión, pero no quiere decir que el equipo esté así como tú comentas. Creo que cada vez estamos más fuertes”, sostuvo.