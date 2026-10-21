¡Lo que pudo ser! El increíble golazo de Martín Sarrafiore que no subió al marcador

El argentino sorprendió con un disparo desde antes del medio campo al aprovechar que Sebastián Jurado estaba adelantado

El Atlante estuvo cerca de protagonizar uno de los goles más espectaculares de la jornada, pero la intervención del VAR le arrebató la posibilidad de adelantarse en el marcador frente a Juárez. Martín Sarrafiore sorprendió con un disparo desde antes del medio campo que terminó en el fondo de las redes, aunque la anotación fue anulada por una clara mano del futbolista argentino.

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La acción ocurrió al minuto 29, cuando el mediocampista azulgrana observó adelantado a Sebastián Jurado y decidió probar suerte desde larga distancia. El disparo superó al guardameta de los Bravos y permitió que los Potros de Hierro se adelantaran en el marcador.

Sin embargo, la revisión del VAR cambió el rumbo de la jugada. Tras analizar la acción, el cuerpo arbitral determinó que Sarrafiore había tocado el balón con la mano, por lo que el gol quedó invalidado y el encuentro se mantuvo sin anotaciones.

Óscar Jiménez sorprende con el uniforme del Atlante

Otro detalle que llamó la atención durante el encuentro fue la indumentaria de Óscar Jiménez, quien apareció utilizando el uniforme principal del Atlante.

La imagen generó sorpresa, pues el guardameta portó los colores de los Potros durante el compromiso ante Juárez, por lo que no estaba utilizando el uniforme de portero, sino el principal que utilizan sus compañeros.