Juninho en el juego ante el Atlante | IMAGO7

El asistente de Miguel Herrera comentó en conferencia de prensa sus impresiones

Los Potros de Hierro siguen sin avanzar en el Apertura 2026, debido a que a pesar de que en el encuentro buscaron generar oportunidades, se vieron disminuidos por el juego de los universitarios, quienes con doblete de Juninho se impusieron en el Estadio Azteca.

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El integrante del cuerpo técnico azulgrana consideró que su equipo mostró buenos momentos futbolísticos durante el encuentro, aunque la diferencia estuvo en la capacidad de los universitarios para aprovechar sus oportunidades frente al arco.

“Bueno, creemos que seguimos generando en ciertos lapsos buen futbol, el rival tiene un par de jugadas y fueron contundentes, ahora tenemos que darle la vuelta a la página”, señaló Galindo tras el resultado adverso.

Miguel 'Piojo' Herrera, entrenador del Atlante, en partido ante Pumas | MEXSPORT

Atlante busca recuperar su mejor versión

Galindo también destacó que el objetivo del equipo es mantener un nivel competitivo durante todo el partido y transformar las llegadas en anotaciones, una tarea pendiente después de quedarse sin puntos ante los dirigidos por Esteban Solari.

“Estamos en ser un equipo en todo momento en buen nivel, al final el equipo rival tuvo contundencia y a nosotros nos hace falta hacerlo y trabajando, seguro lo vamos a lograr”, explicó el auxiliar técnico.

Luis Calzadilla, jugador del Atlante, en el duelo ante Pumas | MEXSPORT

La derrota llegó en una noche complicada para el Atlante, que además perdió a Miguel Herrera en el banquillo durante el primer tiempo, luego de que el entrenador fuera expulsado por realizar un corte de manga al árbitro Luis Enrique Santander.

Sobre las decisiones arbitrales, el auxiliar evitó profundizar en la polémica y aseguró que el equipo seguirá enfocado en su trabajo.

“Son todas decisiones de los árbitros, seguiremos trabajando para sacar esto para adelante”, concluyó.