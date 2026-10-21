Uno de los momentos más esperados por los mexicanos ya llegó, 'Morita' es mayor de edad

Pareciera que Gilberto Mora tiene mucho tiempo en Primera División; sin embargo, son apenas tres años los que ha jugado con el primer equipo de los Xolos. La afición mexicana esperaba con ansías su mayoría de edad para que su salida a Europa se pueda dar próximamente y el día llegó, pues el 10 del Tri ya incluso tiene su INE.

La misma institución compartió en sus redes sociales la visita por parte de 'Morita', sin dejar pasar la posibilidad de invitar a los ciudadanos a hacer su trámite, poniendo de ejemplo a uno de los futbolistas más queridos en la actualidad.

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La credencial para votar de Mora

Seis días después de haber cumplido 18 años, Gilberto Mora acudió al Instituto Nacional Electoral para tramitar su credencial para votar, la cual casualmente era una de las más esperadas por los mexicanos para que fuera tramitada, así que el suceso se ha convertido en una noticia por sí sola.

En redes sociales, el INE mostró al ciudadano tramitando su credencial en varias etapas del trámite como su llegada a la cita, el momento de poner su firma y unas fotografías que accedió a tomarse con la gente que estaba en la sucursal que le tocaba.

Finalmente, la cuenta de INE México invitó a los mexicanos a realizar su trámite, tal y como lo ha hecho el mundialista con el Tri. En los comentarios, la gente solamente se ha preocupado porque el futbolista de Xolos haya dado su autorización para presumir su trámite, pero parece ser así, pues hasta se tomó fotografías con algunos fans.

Messi elige a Morita para el futuro

Gilberto Mora continúa consolidándose como una de las grandes promesas del futbol mexicano y su talento ya llamó la atención de Lionel Messi. El astro argentino eligió al futbolista de Xolos de Tijuana para formar parte de Messi +10, una iniciativa de Adidas que reúne a jóvenes jugadores con gran proyección internacional y que busca reconocer a las futuras estrellas del futbol mundial.

Tras darse a conocer la noticia, el mediocampista mexicano de 18 años expresó su emoción a través de redes sociales y agradeció al campeón del mundo por considerarlo dentro del proyecto. “Un honor formar parte de Messi +10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, escribió Mora, quien no ocultó su admiración por el actual futbolista del Inter Miami.

Gilberto Mora, jugador de la Selección Mexicana, previo al partido ante Estados Unidos | IMAGO7