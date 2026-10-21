Nico Carrera brilla para comandar el triunfo de Atlante que sueña con la Liguilla

Nico Carrera celebrando la única anotación en el juego entre Atlante y Juárez | MEXSPORT

El defensor de los Potros apareció ofensivamente para marcar el gol de la victoria

Atlante consiguió una valiosa victoria por 1-0 ante Juárez, gracias a un cabezazo de Nico Carrera en la recta final del encuentro. Los Potros de Hierro resistieron los intentos de los Bravos y se llevaron tres puntos como visitantes en un partido que tuvo como protagonistas a Martín Sarrafiore y al VAR.

El conjunto azulgrana encontró la diferencia al minuto 76, ya que después de un tiro de esquina cobrado por Sarrafiore, Carrera conectó un remate de cabeza que terminó en el fondo de la portería defendida por Sebastián Jurado.

La anotación premió la insistencia del Atlante, que durante el segundo tiempo generó varias oportunidades mediante centros y jugadas a balón parado. Antes del gol, el propio Carrera había tenido un par de remates de cabeza, aunque ninguno consiguió vencer al guardameta de los Bravos.

Nico Carrera celebrando su gol ante Juárez | MEXSPORT

Sarrafiore marcó un golazo, pero el VAR lo anuló

Uno de los momentos más llamativos del encuentro ocurrió al minuto 29, cuando Martín Sarrafiore sorprendió con un disparo desde antes del medio campo al observar adelantado a Jurado. El balón terminó en las redes y parecía que Atlante se adelantaba con una anotación espectacular.

Sin embargo, después de revisar la jugada, el VAR determinó que el mediocampista argentino había tocado el balón con la mano. La anotación fue invalidada correctamente y el marcador permaneció 0-0.

Pese a la polémica, Sarrafiore volvió a ser determinante en el complemento al colocar el centro que permitió a Carrera marcar el único tanto del partido.

Jugadores de Atlante celebrando anotación de Martín Sarrafiore | MEXSPORT

Juárez buscó el empate, pero Atlante resistió

Los Bravos intentaron reaccionar en los últimos minutos, con modificaciones ofensivas y aproximaciones al área rival. No obstante, el equipo fronterizo no encontró la fórmula para superar a la defensa azulgrana.

Atlante también tuvo oportunidades para ampliar la ventaja. Al minuto 86, Nico Carrera volvió a rematar de cabeza tras un centro de Sarrafiore, pero su disparo se marchó desviado.