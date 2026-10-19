El capitán de los Bravos reconoció que el equipo no ha respondido a las expectativas y prometió trabajar al máximo para revertir la situación en las últimas cinco jornadas

Sebastián Jurado, portero y capitán de FC Juárez, envió un mensaje a la afición fronteriza para ofrecer una disculpa por los resultados del equipo durante el torneo, así como por la posición que ocupa actualmente en la tabla. El guardameta reconoció que el desempeño de los Bravos no corresponde con los valores de la institución y asumió el compromiso de mejorar en el cierre de la fase regular.

A través de un mensaje dirigido a los seguidores del conjunto fronterizo, Jurado habló en nombre de los jugadores y de toda la institución, reconoció las áreas de oportunidad del equipo y aseguró que no existe justificación para lo sucedido durante el semestre.

“Antes que nada, quiero, a nombre de todo el equipo, de toda la institución, ofrecer una disculpa por todos los resultados que se han suscitado en este torneo, por la posición en la tabla actualmente, porque por supuesto que no representa ni los valores ni lo que queremos plasmar como equipo dentro del terreno de juego”, expresó el guardameta.

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Sebastián Jurado reconoce que FC Juárez no ha estado a la altura de su afición

El capitán de los Bravos también destacó el respaldo que los seguidores han brindado al equipo, tanto en el Estadio Olímpico Benito Juárez como durante sus partidos fuera de casa. Sin embargo, lamentó que los futbolistas no hayan podido corresponder a ese apoyo con resultados positivos.

“Ustedes han estado muy bien en el estadio, han estado muy bien viajando con el equipo y nosotros no hemos sabido responder de manera que sea acorde a lo que es esta institución”, señaló Jurado, quien agradeció a la afición por mantenerse cerca del club pese al complicado momento deportivo.

El arquero insistió en que su mensaje no busca ser un discurso preparado, sino una expresión sincera del sentir del grupo de jugadores, el cuerpo directivo y el personal que forma parte de FC Juárez. Además, reconoció que comparten la frustración y el enojo de los seguidores por los resultados obtenidos.

Jugadores de FC Juárez en celebración | IMAGO 7

Bravos promete dar el máximo en las últimas cinco jornadas

De cara al cierre del torneo, Sebastián Jurado aseguró que el compromiso del plantel será total para intentar revertir la situación. El guardameta reconoció que en el futbol existen distintos resultados posibles, pero subrayó que el equipo debe representar dignamente a la institución y a la afición fronteriza dentro de la cancha.

“Así que nuestro compromiso es total estas últimas cinco jornadas, partiendo de mañana”, afirmó el capitán, quien dejó claro que el trabajo será la principal herramienta para buscar una mejor versión del equipo.

Finalmente, Jurado pidió a los seguidores continuar apoyando a los Bravos y prometió que los jugadores buscarán corresponder a esa confianza con esfuerzo y mejores actuaciones.

“Lo único que tenemos es compromiso, trabajo y rendir al mil por ciento dentro del terreno de juego para volver a darles alegrías que tanto se lo merecen, que tanto las han esperado”, concluyó.