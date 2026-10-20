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Juárez vs Atlante EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado

Juárez vs Atlante EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado
Rafael Trujillo Alarcón
16:31 - 20 de octubre de 2026

Actualizado a 17:06 - 20 de octubre de 2026

En un juego de doble jornada, los Bravos y Potros de Hierro se ven las caras buscando dejar el fondo de la tabla general

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¿Cómo llegan los dos equipos?

Juárez llega a la Jornada 13 en último lugar tras sumar sólo cuatro puntos.

Los Bravos suman tres juegos sin ganar incluyendo dos derrotas. En las 12 jornadas previas suman 10 descalabros, un empate y sólo una victoria.

Atlante pos us parte es antepenúltimo al acumular 11 unidades.

Los potros suman dos derrotas al hilo y sólo un triunfo en sus últimos cinco. En todo el torneo acumulan dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.

El encuentro entre FC Juárez y Atlante será uno de los dos partidos que abrirán la jornada.

  • Estadio: Olímpico Benito Juárez

  • Horario: 19:00 horas

  • Transmisión: FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .

La Jornada 13 de la Liga MX arranca este martes con cuatro encuentros, incluyendo el duelo entre Juárez y Atlante, un partido en el que los dos equipos quieren sumar puntos para dejar el fondo de la tabla

Bienvenidos amigos de RÉCORD, a una transmisión de la Liga MX