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Liga MX•Estadio Olímpico Benito Juarez
Juárez vs Atlante EN VIVO Liga MX Jornada 13: Transmisión, goles y resultado
Rafael Trujillo Alarcón
16:31 - 20 de octubre de 2026
Actualizado a 17:06 - 20 de octubre de 2026
En un juego de doble jornada, los Bravos y Potros de Hierro se ven las caras buscando dejar el fondo de la tabla general
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¿Cómo llegan los dos equipos?
Juárez llega a la Jornada 13 en último lugar tras sumar sólo cuatro puntos.
Los Bravos suman tres juegos sin ganar incluyendo dos derrotas. En las 12 jornadas previas suman 10 descalabros, un empate y sólo una victoria.
Atlante pos us parte es antepenúltimo al acumular 11 unidades.
Los potros suman dos derrotas al hilo y sólo un triunfo en sus últimos cinco. En todo el torneo acumulan dos victorias, cinco empates y cinco derrotas.
El encuentro entre FC Juárez y Atlante será uno de los dos partidos que abrirán la jornada.
Estadio: Olímpico Benito Juárez
Horario: 19:00 horas
Transmisión: FOX One, Canal 7 (Azteca 7) .
La Jornada 13 de la Liga MX arranca este martes con cuatro encuentros, incluyendo el duelo entre Juárez y Atlante, un partido en el que los dos equipos quieren sumar puntos para dejar el fondo de la tabla
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