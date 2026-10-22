El entrenador señaló que el portero mexicano es bueno, pero tiene algunas deficiencias

Luego de más de cinco meses fuera por una rotura del tendón de Aquiles, Luis Ángel Malagón está de regreso con América. Pese a que el retorno del ‘señor de la noche’ fue una buena noticia para Guillermo Almada y compañía, todo parece que aún hay detalles por trabajar de parte del cancerbero, pues figuras como Ricardo Antonio La Volpe, han remarcado algunos ‘detalles’ del arquero.

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¿Qué dijo Lavolpe?

A través de un video en su canal de Youtube, el ex entrenador de las Águilas, Selección Mexicana, Atlas, etc, remarcó algunas cosas que aún le cuestan trabajo al portero del América, tales como el manejo de su área y el juego por el aire, señalando un par de jugadas en particular, mismas donde no se vio del mejor modo.

El técnico abrió una vieja herida, pues remarcó la jugada de la eliminación del América a manos de Cruz Azul en la Liga de Campeones de la Concacaf. En dicha situación La Volpe mostró que Luis Ángel podía salir a cortar el centro, sin embargo, se quedó bajo su portería.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo al duelo ante Rayados de Monterrey | IMAGO7

Desde aquí abro el compás, salgo y busco competir, no sé si llegue pero ya estoy colocado, pero no sale”, dijo Lavolpe mientras explicaba las zonas del área chica de la portería, señalando que Malagón debió estar ‘más al centro’.

Esta no es la primera vez que el portero mexicano es señalado por su falta de experiencia a la hora de cortar los balones por aire, pues esto se volvió un tema recurrente en las últimas participaciones del arquero tanto con el Club América como con la Selección Mexicana.

Malagón en el arco ante Cruz Azul l CRÉDITO:IMAGO7

¿Cómo le ha ido a Luis Ángel en su regreso a las canchas?

El pasado 10 de octubre Malagón jugó un partido oficial después de varios meses como baja por lesión; desde entonces el arquero lleva tres juegos oficiales bajo los tres palos del equipo azulcrema, supliendo a Rodolfo Cota, quien fungió como titular ante su ausencia.

En los tres duelos que Luis Ángels fue el portero titular, desafortunadamente, también fueron tres de los juegos donde las Águilas no han logrado colgar un cero en el Apertura 2026. Desde el partido en el Estadio Banorte hasta el más reciente en el Estadio Jalisco ante el Atlas, Malagón y el América han recibido seis goles.