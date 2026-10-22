Cesilio de los Santos revela la razón por la que no va al América: "hay gente que me cae gorda ahí adentro"

El exfutbolista uruguayo confesó que hay personas en el club con las que no se lleva bien

Cesilio de los Santos, exfutbolista determinante en finales de los 80 e inicios de los 90 con América, al ganar distintos títulos en esas épocas, actualmente no tiene la mejor relación con el club, al que prefiere no ir por haber personas que le caen mal, de acuerdo con sus palabras en entrevista con RÉCORD.

¿Cesilio de los Santos se lleva mal con gente del Club América?

El uruguayo aseguró que prefiere evitar convivir con personas dentro del equipo que le caen mal, sin una razón en específico, pero con lo suficiente para no ir al club donde vivió múltiples glorias.

Cesilio de los Santos, exjugador del América | MEXSPORT

"Ah, no voy al club. Ah no, no voy al club porque hay gente que me cae gorda ahí adentro, la verdad. No me hicieron caras ni nada, pero me caen gordos. Por supuesto (prefiere evitarlos)", declaró Cesilio para RÉCORD.

El uruguayo no fue invitado a la celebración de los 110 años del club, durante el encuentro ante Rayados, algo que no le tomó importancia al mencionar que no iba a ir de todos modos, pero que refleja la mala relación que existe entre la gente del club y el exjugador.

Cesilio de los Santos en las instalaciones del América | MEXSPORT

"No, nadie (le hizo daño). Cada quien sabe lo que hace, claro", expresó el uruguayo sobre si alguien lo afectó de alguna forma para tener esa opinión sobre la institución con la que pasó grandes momentos.

Cesilio es todavía considerado uno de los grandes pilares para los éxitos de las Águilas hace algunas décadas, pero su relación con personas de la institución no está del todo bien y se confirma con sus palabras.