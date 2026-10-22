Cesilio de los Santos confiesa que no fue invitado al aniversario del América: "no iba a ir de todos modos"

Cesilio de los Santos, exjugador del América, en partido de leyendas | MEXSPORT

El exfutbolista uruguayo reveló a RÉCORD que no recibió invitación a las actividades de las Águilas por sus 110 años

Cesilio de los Santos, exfutbolista uruguayo con paso por el América, donde consiguió distintos campeonatos confesó en entrevista para RÉCORD que no fue invitado al aniversario de las Águilas por sus 110 años, realizado durante el encuentro ante Rayados.

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¿Cesilio de los Santos fue invitado al aniversario del América?

El sudamericano lo tomó sin importancia, pues menciona a RÉCORD que aunque haya recibido la invitación no iba a aceptarla, sin dar más detalles de lo sucedido para negarse a estar en un momento de esa magnitud.

Raúl 'Potro' Gutiérrez y Eduardo Bacas recibiendo homenaje por parte del América | IMAGO7

"Porque de todos modos, si me invitaran, no iba a ir. A mí no me invitaron", dijo Cesilio en entrevista exclusiva para RÉCORD.

Cabe recordar que en 2011, cuando era entrenador de la categoría Sub-20, el uruguayo salió del América por una reestructuración en las Fuerzas Básicas, lo que provocó algunas tensiones entre ambas partes.

El homenaje del América a sus leyendas | MEXSPORT

Cesilio fue una pieza fundamental para el América durante finales de los 80 e inicios de los 90, por lo que su ausencia en el aniversario de 110 años sorprendió, pero desde ambas partes no hubo deseo de estar en ese momento.

Para la afición, el exfutbolista aún tiene un lugar importante en la historia del club, más allá de su ausencia en los festejos de los 110 años de la institución, celebrados recientemente en este mismo mes.