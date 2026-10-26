El mandamás del Club América destacó la figura del ídolo americanista

Francisco Guillermo Ochoa Magaña ha sido homenajeado por parte del Club América, debido a su destacada carrera, y previo al emotivo momento Emilio Azcárraga destacó al ídolo americanista con emotivas palabras.

¿Qué dijo Emilio Azcárraga?

“Creo que no nada más para el americanismo; creo que es un referente muy importante para todos los mexicanos. La verdad, su carrera en la Selección Mexicana es impecable y nosotros (estamos) muy agradecidos y muy contentos que se haya hecho en Coapa, que se haya hecho en el América. resaltó el dueño del conjunto Azulcrema para el micrófono de AS México.

Asimismo, Azcárraga destacó la importancia del ser humano que es: "Es un referente, una persona que dentro de la cancha lo hemos visto muchas veces, pero también toda la parte de afuera; los valores que tiene son muy importantes”.

Guillermo Ochoa con América en 2007 | MEXSPORT

El mandamás del América lo colocó entre los mejores arqueros de México sin mencionar a Jorge Campos entre risas: “Se va a enojar Jorge Campos y se van a enojar todos. No, definitivamente creo que es uno de los grandes. Creo que México ha tenido y tiene grandes arqueros.

"Hay un buen semillero de arqueros, pero sin lugar a dudas, para mí, aparte por lo que lo estimo, por lo que lo quiero, es un referente muy importante para mí y para mi familia”, catapultó.

Guillermo Ochoa se despide de la afición del América en el Estadio Banorte | Imago7

Americanista desde la cuna

Guillermo Ochoa solamente defendió los colores de su amado Club América en el futbol mexicano; con solo 18 años, el cancerbero demostró rápidamente su valía, convirtiéndose en el guardameta titular y ganando el premio al Novato del Torneo en su primera temporada.

También contribuyó a que América ganara múltiples títulos entre ellos la Liga en el Clausura 2005, que lo llevó a consolidarse y después a dar el gran salto al futbol europeo y mantenerse varios años.

Después volvió al América para su segunda etapa ya como un portero reconocido volvió a resguardar el arco Azulcrema. Con América disputó un total de 425 partidos, sumando 522 goles en contra y 119 partidos sin recibir goles. Finalmente, todavía se dio el regreso al Viejo Continente.