Guillermo Ochoa se despide de la afición del América en el Estadio Banorte | Imago7

El histórico guardameta recibió un homenaje durante el medio tiempo del partido ante Pachuca

Guillermo Ochoa vivió una noche especial en el Estadio Banorte, debido a que durante el medio tiempo del encuentro entre América y Pachuca, el histórico guardameta recibió un homenaje con el que se despidió de la afición y del club que marcó su carrera desde que era un niño.

Momento no apto para sensibles

Las pantallas del inmueble proyectaron un video con algunos de sus momentos más representativos con las Águilas, acompañado por la canción Mi Mayor Anhelo. Mientras se recordaba su trayectoria con el conjunto de Coapa, los aficionados tuvieron la oportunidad de reconocer a uno de los futbolistas más emblemáticos de la institución.

En su mensaje, Ochoa expresó su agradecimiento por las muestras de cariño y destacó a las personas que hicieron posible el homenaje, con una mención especial para Emilio Azcárraga, propietario del club.

Es difícil encontrar las palabras con tanto cariño y aprecio. Quiero agradecer a una persona muy importante y que ha hecho de este equipo el más grande de México, Emilio

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Los demás protagonistas de su carrera como águila

También reconoció a la directiva y a los trabajadores del América por el detalle, asegurando que lo llevará siempre en el corazón.

Yo llegué a este club a los 10 años. Gracias por permitirme ser mejor y, lo más importante, nunca me dejaron caer