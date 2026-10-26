El histórico guardameta regresó al Estadio Banorte para recibir un reconocimiento del conjunto azulcrema

Guillermo Ochoa volvió a pisar una cancha que marcó su carrera y recibió un homenaje a la altura de su legado, debido a que en la previa del partido entre América y Pachuca, se desplegó un espectacular tifo para reconocer al histórico guardameta mexicano en el Estadio Banorte.

¿Cómo fue el detalle?

La imagen mostró a Paco Memo mientras controla un balón con las manos, en una representación de su trayectoria como portero. En la parte inferior del telón destacó la frase “Por s13mpre”, lema que acompañó los distintos homenajes dedicados al exjugador del conjunto de Coapa.

Afición del América presenta tifo en homenaje a Guillermo Ochoa en el Estadio Banorte | MexSport

Antes del encuentro, el club también se sumó a las muestras de reconocimiento, debido a que la fachada del estadio lució temporalmente el nombre de Guillermo Ochoa, mientras que en las instalaciones se presentó un mural con la figura del arquero junto al Coloso de Santa Úrsula y un águila.

Además, los futbolistas americanistas saltaron a calentar con una playera conmemorativa que llevaba el mensaje “Por s13mpre, Memo”, despidiendo así a uno de los porteros más importantes en la historia del Conjunto azulcrema.