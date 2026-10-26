Guillermo Ochoa volvió a pisar una cancha que marcó su carrera y recibió un homenaje a la altura de su legado, debido a que en la previa del partido entre América y Pachuca, se desplegó un espectacular tifo para reconocer al histórico guardameta mexicano en el Estadio Banorte.
Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista"
¿Cómo fue el detalle?
La imagen mostró a Paco Memo mientras controla un balón con las manos, en una representación de su trayectoria como portero. En la parte inferior del telón destacó la frase “Por s13mpre”, lema que acompañó los distintos homenajes dedicados al exjugador del conjunto de Coapa.
Antes del encuentro, el club también se sumó a las muestras de reconocimiento, debido a que la fachada del estadio lució temporalmente el nombre de Guillermo Ochoa, mientras que en las instalaciones se presentó un mural con la figura del arquero junto al Coloso de Santa Úrsula y un águila.
Además, los futbolistas americanistas saltaron a calentar con una playera conmemorativa que llevaba el mensaje “Por s13mpre, Memo”, despidiendo así a uno de los porteros más importantes en la historia del Conjunto azulcrema.