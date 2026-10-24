América y Chivas en la pelea por el liderato de mayor cantidad de puntos en la Temporada 2026

América y Chivas, en la búsqueda de la mayor cantidad de puntos | IMAGO7

Además de las Águilas y el Rebaño Sagrado, Cruz Azul, Toluca, León y Atlas se encuentran en la pelea

La parte alta de la Tabla General de la Temporada 2026 comienza a calentarse y tiene como protagonistas a dos de los clubes más importantes y populares del futbol mexicano: América y Chivas. Las Águilas se mantienen en lo más alto de la clasificación, mientras el Guadalajara busca acercarse y arrebatarle el liderato.

América ocupa actualmente el primer lugar con 27 puntos después de 12 jornadas disputadas. El conjunto azulcrema suma ocho victorias, un empate y tres derrotas, además de contar con una diferencia de goles de +16. Su efectividad del 75 por ciento refleja el buen momento que atraviesa el equipo y explica por qué se encuentra como líder general.

Alejandro Zendejas, jugador del América, en partido ante Atlas | MEXSPORT

Por su parte, Chivas se encuentra en la segunda posición con 23 puntos, aunque ha disputado 13 encuentros. El Rebaño registra seis triunfos, cinco empates y solamente dos derrotas, con una diferencia de goles de +8. Estos números mantienen al equipo rojiblanco entre los principales contendientes por los primeros lugares.

Cruz Azul, Toluca, León y Atlas, en la pelea

La lucha no será sencilla para ninguno de los dos. Cruz Azul también suma 23 puntos, mientras Toluca, León y Atlas completan los primeros puestos de la clasificación. Con varios equipos separados por pocos puntos, cada jornada será fundamental para definir quién llegará mejor colocado a la recta final.

Ricardo Marín buscando la mejor oportunidad para abrir el marcador ante Chivas y Necaxa | MEXSPORT

América tiene la ventaja y depende de sus propios resultados para conservar la cima, pero Chivas mantiene viva la posibilidad de darle alcance. La rivalidad entre ambos clubes vuelve todavía más atractiva esta pelea, pues cada triunfo puede significar un paso importante hacia el liderato.

Con el torneo avanzando hacia su etapa decisiva, América defiende el primer puesto y Chivas acecha desde el segundo lugar. La pelea por la cima promete mantenerse intensa hasta las últimas jornadas.