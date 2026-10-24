América, Chivas, Cruz Azul y Toluca pelean por la punta; Necaxa y Juárez prácticamente eliminados

La Jornada 14 del Apertura 2026 arrancó. Con solo tres fechas por delante y con algunos equipos con partidos pendientes, el camino de cara a la Liguilla del campeonato empezó a tomar forma, así mismo, algunos equipos están con pie y medio dentro, mientras que otros empiezan a despedirse del segundo semestre de la Liga MX.

¿Cómo va la tabla general?

Con únicamente 12 partidos disputados, las Águilas del América son los regentes del campeonato con 27 unidades, por lo que tienen la oportunidades de llegar hasta los 33 puntos antes del arranque de la Jornada 15, esto en caso de ganar el fin de semana ante Pachuca y a mitad de semana contra los Xolos de Tijuana.

Una posición más baja se encuentran las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Cruz Azul. Ambos equipos llegan a la fecha 14 con 23 unidades y sin un partido pendiente, siendo su criterio de desempate la diferencia de goles, la cual favorece al equipo rojiblanco.

Solo un lugar más abajo están los Diablos Rojos del Toluca con 22 puntos, teniendo como perseguidores a los Esmeraldas de León (quinto) y a los Rojinegros del Atlas (sexto) con 21 puntos, ambos con sus juegos al parejo.

Kevin Álvarez y Brian Rodríguez, jugadores del América, en festejo de gol | MEXSPORT

Finalmente la parte abeja de la clasificación la ocupan Rayados de Monterrey y los Gallos del Querétaro, los cuales se encuentran igual que las Águilas con un duelo pendiente, desfilando actualmente la séptima y octava posición con 20 puntos.

Chivas vence a Necaxa por la mínima en casa | X: @Chivas

¿Qué equipos siguen en la lucha por clasificar?

Debajo de los ocho mejores aún hay bastantes equipos con probabilidades de meterse a la fiesta grande del balompié nacional, aunque destacan dos en particular. El equipo con la mejor racha actualmente, el Santos Laguna, es el noveno puesto con 19 puntos y una racha de seis victorias consecutivas. Tras la comarca están San Luis y Xolos, con 19 y 17 unidades respectivamente.

Para los menos afortunados hay escenarios donde la entrada a la Liguilla luce casi como un ‘sueño’ específicamente para los Bravos de Juárez y los Rayos de Necaxa, los cuales ocupan la parte baja del torneo, sumando apenas 5 y 10 puntos, dejándolos prácticamente eliminados.

Santos celebrando gol de triunfo frente a Pumas | MEXSPORT