Atlante cae ante Atlético de San Luis y se aleja de la Liguilla

Los Potros de Miguel Herrera no pudieron responder tras el golazo de Benjamín Galdames

El Atlante de Miguel Herrera no pudo hacer valer su localía y sufrió una dolorosa derrota ante San Luis, que se llevó los tres puntos tras imponerse 0-1, con golazo de Benjamín Galdames.

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El equipo del pueblo volvió a dejar escapar unidades importantes y se aleja cada vez más de los puestos de Liguilla, mientras que los potosinos aprovecharon la oportunidad para seguir escalando posiciones.

Atlético San Luis tras derrotar al Atlante |IMAGO7

La diferencia llegó al minuto 59, cuando Benjamín Galdames apareció para marcar el único tanto del partido. El futbolista potosino llevaba apenas un minuto y ocho segundos sobre el terreno de juego cuando encontró la oportunidad de cambiar el rumbo del encuentro.

Galdames no desaprovechó su oportunidad y sacó un disparo que terminó en el ángulo, dejando sin posibilidades a Óscar Jiménez.

Atlante vs Atlético de San Luis en el Apertura 2026 | IMAGO7

Con el marcador en contra, los dirigidos por Miguel Herrera buscaron reaccionar y evitar que la derrota se consumara. Sin embargo, cada intento de los azulgranas terminó encontrándose con Gibrán Lajud, quien respondió con atajadas importantes para mantener su portería en cero.

La derrota dejó al Atlante en la posición 15 de la clasificación, con 14 puntos, y complicó todavía más sus posibilidades de acercarse a los puestos de Liguilla.

El sueño de avanzar comienza a verse lejano para el equipo de Miguel Herrera, que perdió una oportunidad importante de sumar en casa.

Por su parte, San Luis consiguió una victoria valiosa que le permitió llegar a 19 puntos y colocarse, hasta el momento, en la décima posición.