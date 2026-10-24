El duelo entrenamiento del América se llevó a cabo en una cancha casi amateur

El América Femenil pasó de la travesía aérea a entrenar en una cancha llanera y prácticamente a oscuras en San Luis Potosí. La visita de las Águilas a territorio potosino estuvo marcada por una serie de complicaciones que terminaron por llevar a Scarlett Camberos y compañía a una cancha utilizada habitualmente para partidos de futbol amateur.

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El Atlético de San Luis no facilitó el Estadio Libertad Financiera para que el conjunto azulcrema realizara su entrenamiento, por lo que, de acuerdo con fuentes consultadas, ante la «desesperación» por encontrar un espacio para trabajar, el propio América tuvo que buscar una alternativa para cumplir con su sesión previa al compromiso.

La situación contrastó con la jerarquía de una institución como la americanista, que terminó entrenando en un campo sin las instalaciones ni las condiciones habituales para un equipo profesional de la Liga MX Femenil.

Atlético de San Luis Femenil | IMAGO7

Pero el problema comenzó mucho antes de llegar a la cancha. El vuelo del América, programado desde el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con destino a la capital potosina, sufrió un retraso de más de dos horas, lo que alteró los planes de la delegación.

Las futbolistas arribaron aproximadamente a las 16:30 horas a su hotel, pese a que el entrenamiento estaba programado para las cinco de la tarde. La práctica, por obvias razones, tuvo que retrasarse.

Y cuando parecía que lo peor había quedado atrás, las condiciones del campo terminaron por añadir otro episodio a la accidentada jornada: la cancha no contaba con iluminación adecuada, por lo que las jugadoras tuvieron que completar los últimos minutos de su entrenamiento prácticamente a oscuras.

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Así, el América Femenil tuvo que resolver sobre la marcha una jornada en la que el retraso de su vuelo, la falta de acceso al estadio potosino y las limitaciones de la cancha alternativa se convirtieron en protagonistas fuera del terreno de juego.

Para Scarlett Camberos y sus compañeras, la preparación en San Luis Potosí estuvo lejos de ser la ideal: sin entrenar en el estadio del equipo anfitrión y con una sesión que terminó entre sombras.