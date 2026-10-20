América confirma baja de una de sus figuras para el resto del Apertura 2026

El conjunto femenil de las Águilas informó que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha

Luego de la lesión de Karen Luna en el duelo entre América y Pachuca Femenil, el conjunto Azulcrema reveló la gravedad confirmando que tiene un ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla.

A través de redes sociales, el cuadro americanista dio a conocer el reporte médico: “Club América informa que Karen Luna presenta una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que será intervenida quirúrgicamente en los próximos días”.

Mientras tanto, no hubo una confirmación del tiempo en que estará fuera de las canchas, pero seguramente por el caso le llevará entre 6 y 9 meses como mínimo: “El tiempo de recuperación de nuestra jugadora será de acuerdo a su evolución”, termina el comunicado.

Karen Luna abandona en el carrito de las desgracias | ESTEPHANIA CARRERA

¿Qué pasó con Karen Luna?

En el agregado del juego, Karen Luna trató de quitarle el balón a Nina Nicosia; sin embargo, en el momento de uno de sus pasos dentro del terreno de juego, una de sus rodillas se quedó atorada.

La situación provocó que el ‘carrito de las desgracias' ingresara para revisar cuál fue la gravedad del asunto, pero eso fue algo que no se pudo saber en el momento

Jugadoras de América en celebración en la Liga Femenil | IMAGO 7

La jugadora tuvo que ser sustituida por Mariela Ramos. Nina Nicosia, también abandonó el campo al 90', pero ella en una sustitución normal del juego en la que entró en su sustitución América Gómez.

Tras el partido, Ángel Villacampa habló sobre la situación de la futbolista: “Esperemos que no sea una gran lesión la verdad, porque lleva mucho tiempo trabajando para recuperar su forma, recuperar su ritmo y sentíamos que esta semana era momento suyo de volver al once y espero que no sea mucho, pero de momento no tenemos reporte”.

Jugadoras de América en celebración durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | MEXSPORT

¿Cuál es el próximo juego del América Femenil?