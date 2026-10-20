La brasileña llegó a 17 goles en el Apertura 2026, superó la marca de Charlyn Corral

Geyse Ferreira está dominando la Liga MX Femenil, debido a que la delantera brasileña del América atraviesa un torneo histórico, en el que no solo se consolidó como líder de goleo, sino que también estableció un nuevo récord al marcar en 11 partidos consecutivos, una marca sin precedentes en el futbol mexicano femenil.

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La atacante azulcrema alcanzó esta cifra este domingo, durante la victoria de las Águilas por 2-1 sobre Pachuca, en la Jornada 11 del Apertura 2026. Con su anotación, Geyse llegó a 17 tantos y superó el registro de diez encuentros consecutivos con gol que Charlyn Corral había establecido en el Clausura 2024.

Geyse Ferreira, imparable con América

La brasileña marcó en cada uno de los 11 partidos que América ha jugado en el campeonato. Su racha comenzó frente a Santos Laguna y continuó contra Cruz Azul, Puebla, Necaxa, Tijuana, Pumas, Tigres, Atlas, León, Monterrey y Pachuca.

Geyse, jugadora de América | IMAGO7

Su producción ofensiva incluye cuatro anotaciones ante Necaxa y dobletes frente a Cruz Azul, Pumas y León, cifras que explican su contundencia en el área rival. Además, su gol contra Monterrey le permitió superar el récord de 15 tantos en una fase regular que compartían Lucero Cuevas y Katty Martínez como las máximas anotadoras del América en un torneo corto.

Geyse también dejó atrás una marca histórica dentro de la institución azulcrema. Al extender su racha a ocho partidos consecutivos con gol, superó el registro de seis encuentros que compartían Arlindo Dos Santos y Horacio López Salgado, referentes del equipo varonil.