Dónde ver Atlético de San Luis vs América: Canales y horario de la Jornada 12 de la Liga Femenil

Las Águilas buscan afianzar su liderato frente a unas potosinas urgidas de puntos para amarrar su primer boleto a la Liguilla

La recta final de la fase regular de la Liga Femenil entra en su etapa más crítica. En la Jornada 12, Atlético San Luis recibe a América en la cancha del Estadio Libertad Financiera, en un choque de contrastes e intereses opuestos donde ambos conjuntos necesitan sumar a como dé lugar. La transmisión del encuentro será por medio de Disney + y YouTube por la Liga Femenil el día sábado 24 de octubre a las 17:00 horas.

El cuadro de las Águilas llega como líder indiscutible de su sector tras conseguir un valioso triunfo de visitante 2-1 frente a Pachuca en el Estadio Banorte. Sin embargo, la victoria dejó un trago amargo para la escuadra azulcrema, pues sufrieron la baja sensible de Karen Luna, una de sus piezas defensivas más importantes, quien desafortunadamente recayó de una lesión.

Por su parte, el Atlético de San Luis se ubica en el 3er lugar del Grupo B y saltará a la cancha con la urgencia de rescatar los tres puntos para mantenerse firme en puestos de clasificación, esto luego de tropezar sorpresivamente en casa 2-1 ante las Bravas de Juárez.

Atlético de San Luis en el tercer lugar de la tabla de la Liga Femenil l IMAGO7

Así llegan San Luis y América

El poderío ofensivo será una de las grandes claves a seguir en este duelo de la fecha 12, Atlético de San Luis registra 7 goles en sus últimos 5 partidos, buscando mantener esa contundencia para sorprender a la zaga americanista. Mientras que América presume un ataque imparable con 17 goles anotados en sus últimos 5 compromisos, consolidándose como la mejor ofensiva del torneo.

Geyse celebrando anotación ante Pachuca | MEXSPORT

¿Dónde ver y a qué hora juegan Atlético de San Luis vs América?