Dónde ver Liga Femenil: Canales, horarios y los partidos de la Jornada 12 del Apertura 2026

América Femenil se mantiene en los primeros lugares del torneo Apertura 2026 | Imago7

El Clásico Regio entre Tigres y Rayadas encabeza una fecha crucial en el cierre de la fase regular

La Liga Femenil arranca las emociones de la Jornada 12 en este Apertura 2026, encarando la recta final de la fase regular con varios equipos urgidos de sumar puntos para asegurar su boleto a la 'Fiesta Grande'. Con batallas directas por el liderato y escuadras peleando por una clasificación histórica, la cobertura de cada compromiso dependerá de las televisoras y plataformas de streaming que cuentan con los derechos de transmisión de los clubes cuando juegan en calidad de local.

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Los duelos imperdibles de la Jornada 12: San Luis recibe al líder y llega el Clásico Regio

Entre los choques más destacados de esta fecha sobresalen dos enfrentamientos de alto voltaje que podrían redefinir la parte alta de la clasificación:

Atlético de San Luis vs América: Las potosinas llegan a este compromiso tras caer 2-1 ante Juárez, pero se mantienen firmes en el tercer lugar de su grupo. A solo tres jornadas del cierre de la Fase Regular, San Luis necesita imponerse a las azulcremas, quienes marchan como líderes tras vencer a las Tuzas, para evitar que Pumas las alcance y amarrar así lo que sería su primera clasificación a una Liguilla en la historia del circuito rosa.

Valerie Vargas tras anotar con Rayadas | IMAGO7

Tigres vs Rayadas (Clásico Regio): El duelo del orgullo norteño enfrenta a dos de las potencias más dominantes de la liga. Rayadas llega con una racha casi perfecta tras quitarle el invicto al América y consolidarse como el club con mayor puntaje del torneo. Por su parte, las Amazonas acechan desde el segundo sitio a tan solo dos unidades de distancia, buscando un triunfo en casa que les permita recuperar la cima del Grupo A.

Pumas y Atlas Femenil en el Apertura 2026 | IMAGO7

Calendario completo: Partidos, fechas y dónde ver la Jornada 12