¡Oficial! Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes Femenil de la FIFA en 2028

La FIFA confirmó que territorio estadounidense albergará la histórica competencia, en la que participarán 19 equipos de todo el mundo

La FIFA confirmó oficialmente a Estados Unidos como sede de la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina 2028, una competencia que marcará un antes y un después en la historia del futbol femenino internacional. El torneo reunirá a 19 clubes de las seis confederaciones y tendrá entre sus participantes al América Femenil, uno de los primeros equipos que consiguieron su clasificación al certamen.

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La decisión fue anunciada por el organismo rector del futbol mundial después de realizar una evaluación de las candidaturas para albergar el histórico campeonato. Estados Unidos fue elegido gracias a su infraestructura deportiva, experiencia en la organización de grandes eventos y crecimiento del futbol femenino, factores que lo colocaron como la opción más sólida para recibir la competencia.

Aunque la FIFA todavía no ha revelado las ciudades que albergarán los partidos, reportes anteriores señalaron a Los Ángeles y San Diego como posibles sedes. El torneo representará otro acontecimiento internacional de gran importancia para Estados Unidos, país que también fue anfitrión del Mundial de Clubes Masculino 2025 y de la Copa Mundial de la FIFA 2026, consolidándose como uno de los principales escenarios del futbol mundial.

América Femenil se mantiene en los primeros lugares del torneo Apertura 2026 | Imago7

¿Por qué Estados Unidos fue elegido como sede del Mundial de Clubes Femenil 2028?

Sarai Bareman, directora de Futbol Femenino de la FIFA, explicó que la designación de Estados Unidos respondió a una evaluación detallada de las condiciones necesarias para organizar la primera edición del campeonato. La directiva resaltó que el país norteamericano cuenta con instalaciones de primer nivel y una afición que ha demostrado un creciente interés por el desarrollo del futbol femenino.

"Llevamos a cabo una evaluación detallada para identificar la sede más adecuada para la edición inaugural de la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA", señaló Bareman, quien también destacó la experiencia estadounidense en la organización de competencias internacionales y la calidad de su infraestructura deportiva como elementos fundamentales para tomar la decisión.

La elección también forma parte de una serie de eventos internacionales que tendrán como escenario a Estados Unidos. Además del Mundial de Clubes Femenil 2028, el país albergará la Copa de Campeones Femenina de la FIFA en Miami en enero de 2027 y busca organizar, junto con México, Costa Rica y Jamaica, la Copa Mundial Femenina de 2031, cuya designación todavía deberá ser ratificada oficialmente.

Irene Guerrero tras anotar con América en Liga Femenil| IMAGO7

¿Qué equipos jugarán el Mundial de Clubes Femenil 2028 en Estados Unidos?

Hasta el momento, siete equipos tienen asegurada su participación en el Mundial de Clubes Femenil 2028, entre ellos el América Femenil de México, Barcelona de España, Arsenal de Inglaterra, Gotham FC de Estados Unidos, Corinthians de Brasil, Wuhan Jiangda de China y Naegohyang de Corea del Norte. La presencia de las Águilas representa una oportunidad para que el futbol mexicano compita contra algunas de las principales potencias internacionales.

La FIFA estableció que UEFA contará con seis lugares en el torneo, mientras que Concacaf, Conmebol, AFC y CAF tendrán tres boletos cada una, además de una plaza para Oceanía. En caso de que algún club conquiste más de un título continental durante el periodo de clasificación, los lugares adicionales serán asignados mediante el ranking oficial.