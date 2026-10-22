Real Oviedo anunció que el Princesa de Asturias será entregado al astro argentino

Lionel Messi continúa escribiendo su legado como uno de los mejores jugadores en la historia, además de ser uno de los más premiados. Luego de Balones de Oro, Pichichis y otros premios individuales, la Pulga recibió un galardón que el faltaba en sus vitrinas, el premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026, otorgado por el Real Oviedo el 3 de junio del 2026 y entregado en octubre del mismo año.

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‘Un homenaje a tu leyenda’

Luego de que se anunció que Messi sería reconocido con el premio de Asturias días antes del inicio de la Copa del Mundo, Real Oviedo fue el encargado de finalmente anunciar la entrega del reconocimiento. A través de sus redes sociales, el equipo de LaLiga2 felicitó a argentino y anunció el premio de manera oficial.

Lo has ganado todo. Pero hay reconocimientos que trascienden los títulos y celebran la huella eterna que deja en el mundo. Asturias ya rinde un merecido homenaje a tu leyenda. Enhorabuena, Leo”, escribió el equipo en una publicación.

Mientras el equipo de Oviedo anunciaba la entrega, Messi provocaba el caos en su regreso a España, esto ante su llegada desde Miami, Estados Unidos, El jugador de la MLS aterrizó en un vuelo privado y de inmediato se trasladó al Hotel Reconquista acompañado de su esposa Antonela Roccuzzo, llenando las inmediaciones del recinto con miles de fanáticos que querían verlo.

¿Qué es el premio Princesa de Asturias de los Deportes?

Con el objetivo de reconocer y premiar a lo mejor del deporte, la cultura, ciencia y otras ramas, la heredera de la corona de España, la princesa Leonor de Borbón y la Fundación Princesa de Asturias premian cada año a lo mejor de lo mejor, con atención especial al ámbito iberoamericano, teniendo como sede el Teatro Campoamor de Oviedo, en el Principado de Asturias

Lionel Messi y Antonela Roccuzzo en el Teatro Campoamor de Oviedo | x:@fpa

Las ocho categorías que son premiadas son encabezadas por las artes, las letras y las ciencias sociales; posteriormente llegan los reconocimientos a la comunicación y humanidades, investigación científica y técnica, cooperación internacional, concordia y finalmente deportes.

Cada ganador no solo recibe el reconocimiento de manos de la realeza española, sino que también se lleva una escultura creada por el artista Joan Miró (símbolo del galardón), un diploma acreditativo, una insignia y una dotación económica de 50.000 euros.