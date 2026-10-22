El conjunto brasileño afirmó que la afición Xeneize realizó destrozos al inmueble

Boca Juniors se acerca a un nuevo título internacional tras clasificarse a la Final de la Copa Sudamericana. Sin embargo, según Flamengo, los festejos parecen haberse salido de control, dejando graves secuelas en la infraestructura del mítico estadio Maracaná.

A través de un comunicado oficial emitido este miércoles, Flamengo denunció severos daños en el recinto carioca, fundamentándose en el reporte técnico elevado por el consorcio administrador del predio luego del compromiso disputado el martes por la noche.

El informe detalla que se registraron cientos de butacas destruidas, además de actos vandálicos en áreas de sanitarios, puestos gastronómicos, rampas de ingreso y cartelería informativa. La dirigencia del conjunto rojinegro repudió enérgicamente el accionar de sectores de ambas parcialidades, a quienes acusó de exhibir un 'absoluto desprecio por el patrimonio de uno de los estadios más emblemáticos del futbol mundial'.

Jugadores de Boca Juniors celebrando pase a la Final de Copa Sudamericana | AP

Así ganó Boca Juniors

Con un gol del capitán Leandro Paredes a dos minutos del final, Boca Juniors derrotó el martes 3-1 a Vasco da Gama en Río de Janeiro y clasificó a la Final. Paredes, que se recuperó a tiempo de un desgarro en la pierna derecha, rompió el empate en la eliminatoria a los 88 minutos con un remate de larga distancia que le dio el triunfo a Boca por un global de 3-2 en una emocionante Semifinal.

El equipo xeneize, campeón del torneo en 2004 y 2005, se adelantó en el primer tiempo con los tantos de Lautaro Di Lollo y Miguel Merentiel, pero Vasco igualó momentáneamente el cruce con la anotación de José Luis “Puma” Rodríguez a los 66 minutos.

Leandro Paredes celebrando anotación ante Vasco da Game en la Sudamericana | AP