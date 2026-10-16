Eduardo Bolsonaro, hijo de Jair Bolsonaro, desató polémica tras lanzar una burla sobre el mítico estadio de Boca Juniors durante un programa argentino

Una vez más, Brasil y Argentina se vieron enfrascados en un debate futbolístico. Durante el programa Empalados, Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente brasileño Jair Bolsonaro, habló sobre su estancia en el país sudamericano cuando se desempeñaba como coordinador. Sin embargo, mientras elogiaba a la nación albiceleste, no perdió la oportunidad de lanzar una burla sobre La Bombonera, el mítico estadio de Boca Juniors, al señalar su supuesto mal estado y recalcar el 'mal olor' del recinto.

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¿Qué dijo Eduardo Bolsonaro?

Mientras saludaba a Esteban Trebucq, integrante del programa argentino, Bolsonaro apareció sonriente y se expresó de manera amigable, incluso bromeando con su tono de voz al imitar el acento argentino. El brasileño elogió a Argentina, habló de los lugares que visitó y aseguró ser aficionado del país. Sin embargo, lo que llamó la atención fue su comentario sobre La Bombonera, recinto que aseguró haber visitado a pesar de su supuesto mal olor.

Un gusto hablar con ustedes, hablo hasta con acento argentino porque soy un fan de ustedes. Ya trabajé como coordinador en varios lugares, me fui a Mar del Plata y hasta en La Bombonera, estuve ahí a pesar del mal olor, ahí estuve también", confesó Eduardo.

Eduardo Bolsonaro | IG:@bolsonarosp

Tras las palabras de Bolsonaro, Esteban Trebucq reaccionó con sorpresa e incluso pareció mostrar cierta molestia. El periodista le preguntó por qué hablaba de un mal olor, situación que el brasileño tomó a broma al asegurar que se trataba únicamente de una «broma». No obstante, el conductor continuó la conversación con un semblante serio, sin mostrar demasiado entusiasmo por el comentario.

Luego de las declaraciones de Eduardo, el video rápidamente se hizo viral. Sin embargo, la broma no cayó nada bien entre los aficionados de Boca Juniors, quienes reaccionaron en redes sociales y llenaron de críticas e insultos los comentarios de las publicaciones que difundieron el clip. Algunos seguidores argumentaron que sus palabras no solo atacaban al recinto deportivo, sino también a la afición xeneize.

Homenaje a Russo en el Bombonera I @BocaJrsOficial

Nueva crítica a La Bombonera

Esta no es la primera vez que una personalidad ajena a Argentina se pronuncia sobre el recinto ubicado en Buenos Aires. En otras ocasiones, visitantes y figuras del futbol han señalado las condiciones de sus instalaciones y las particularidades de su estructura. Sin embargo, en esta ocasión, el comentario de Eduardo Bolsonaro fue más allá de las condiciones físicas del estadio y apuntó directamente a una característica que atribuyó al lugar: su supuesto mal olor.

La Bombonera es uno de los escenarios más reconocidos del futbol mundial, no solo por su arquitectura, sino también por el ambiente que generan los aficionados de Boca Juniors durante los partidos. Por ello, cualquier crítica relacionada con el estadio suele provocar reacciones entre sus seguidores, quienes consideran que la identidad y la pasión de su afición forman parte esencial de la historia del club.