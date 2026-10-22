Cinco encapuchados entraron a la vivienda del portero mientas éste cenaba con su familia

El portero español Sergio Rico vivió un momento muy complicado luego de ser víctima de un asalto en su domicilio ubicado en Bollullos de la Mitación, en Sevilla. El incidente ocurrió el pasado lunes por la noche, cuando un grupo de cinco individuos con el rostro cubierto ingresó a su residencia mientras el futbolista cenaba junto a su familia.

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¿Qué pasó en el asalto?

De acuerdo con la información sobre el suceso, los asaltantes aprovecharon que el sistema de alarma de la vivienda se encontraba desactivado para acceder al inmueble y sustraer diversos objetos de valor. Al momento de la irrupción, el guardameta estaba acompañado por su esposa, la influencer Alba Silva, sus dos hijos, su suegra y una empleada del hogar.

Afortunadamente, pese a la situación que enfrentaron las personas presentes en la casa, no se reportaron daños físicos. Sin embargo, el asalto provocó momentos de tensión para el futbolista y sus familiares, quienes se encontraban en el domicilio cuando los individuos ingresaron.

Sergio Rico, portero suplente del PSG | INSTAGRAM: @sergioricogonzalez1

Un caso similar en Sevilla

El robo en la residencia de Sergio Rico ocurrió poco después de que el atacante brasileño Antony, futbolista del Real Betis, sufriera un incidente similar en su domicilio durante la semana anterior.

Según la información proporcionada, el asalto a la vivienda de Antony se produjo mientras el jugador disputaba un encuentro de Champions League ante el Porto. La coincidencia entre ambos casos ha puesto de relieve la sucesión de incidentes que han afectado a futbolistas con residencia en la zona de Sevilla.