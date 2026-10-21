El conjunto sevillano se impuso al Feyenoord para sumar la tercera victoria en el torneo internacional

La situación de Álvaro Fidalgo va de mal en peor con en el Betis. El futbolista nacionalizado mexicano sumó su octavo partido en la temporada sin ver un sólo minuto, al quedarse en la banca durante la victoria frente al Feyenoord, en la UEFA Champions League. Pese a formar parte de la convocatoria del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, el futbolista sigue siendo relegado y una salida en diciembre parece inminente.

Fidalgo sigue siendo relegado

La falta de participación de Fidalgo se da luego de que el seleccionado mexicano viera acción en el juego frente a Barcelona el fin de semana pasado. Aun así, esta vez el entrenador chileno optó por dejar a Fidalgo en la banca, tal y como lo ha hecho en encuentros anteriores.

En lo que va de temporada, Fidalgo sólo ha disputado 125 minutos entre todas las competencias de 1170 posibles, de hecho en liga, sólo ha jugado el 6% de los minutos de su equipo y hasta el momento no ha podido colaborar en las anotaciones de su club.

Antony celebra con Fidalgo por su gol ante Sevilla en LaLiga | AFP

Victoria verdiblanca

El primer tiempo concluyó sin goles, aunque Betis tuvo gran parte de la posesión y se acercó en múltiples acciones al arco rival. El marcador finalmente se abrió en la segunda mitad, cuando la presión del Real Betis provocó una mano dentro del área del Feyenoord que el árbitro sancionó con un penalti.

Al minuto 59, Isco asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y convirtió el lanzamiento para establecer el 1-0 a favor del equipo andaluz. La anotación permitió a los locales tomar ventaja en un encuentro que hasta ese momento se había mantenido sin goles.

Con este resultado, el Real Betis consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Champions League y mantuvo su invicto en la competición europea escalando hasta la quinta posición en la clasificatoria.

Jugadores del Betis celebrando victoria ante Feyenoord en Champions | AP

Pellegrini minimiza pocos minutos de Fidalgo

Pese a los pocos minutos que ha visto el 'Maguito' en lo que va de temporada, Manuel Pellegrini no tuvo más que elogios para el nacionalizado mexicano. Según reveló el DT, ha demostrado buenas cosas tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero su falta de minutos se debe a la gran competencia en su posisión.