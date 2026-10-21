La situación de Álvaro Fidalgo va de mal en peor con en el Betis. El futbolista nacionalizado mexicano sumó su octavo partido en la temporada sin ver un sólo minuto, al quedarse en la banca durante la victoria frente al Feyenoord, en la UEFA Champions League. Pese a formar parte de la convocatoria del conjunto dirigido por Manuel Pellegrini, el futbolista sigue siendo relegado y una salida en diciembre parece inminente.
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Fidalgo sigue siendo relegado
La falta de participación de Fidalgo se da luego de que el seleccionado mexicano viera acción en el juego frente a Barcelona el fin de semana pasado. Aun así, esta vez el entrenador chileno optó por dejar a Fidalgo en la banca, tal y como lo ha hecho en encuentros anteriores.
En lo que va de temporada, Fidalgo sólo ha disputado 125 minutos entre todas las competencias de 1170 posibles, de hecho en liga, sólo ha jugado el 6% de los minutos de su equipo y hasta el momento no ha podido colaborar en las anotaciones de su club.
Victoria verdiblanca
El primer tiempo concluyó sin goles, aunque Betis tuvo gran parte de la posesión y se acercó en múltiples acciones al arco rival. El marcador finalmente se abrió en la segunda mitad, cuando la presión del Real Betis provocó una mano dentro del área del Feyenoord que el árbitro sancionó con un penalti.
Al minuto 59, Isco asumió la responsabilidad de ejecutar la pena máxima y convirtió el lanzamiento para establecer el 1-0 a favor del equipo andaluz. La anotación permitió a los locales tomar ventaja en un encuentro que hasta ese momento se había mantenido sin goles.
Con este resultado, el Real Betis consiguió su tercer triunfo consecutivo en la Champions League y mantuvo su invicto en la competición europea escalando hasta la quinta posición en la clasificatoria.
Pellegrini minimiza pocos minutos de Fidalgo
Pese a los pocos minutos que ha visto el 'Maguito' en lo que va de temporada, Manuel Pellegrini no tuvo más que elogios para el nacionalizado mexicano. Según reveló el DT, ha demostrado buenas cosas tanto en los entrenamientos como en los partidos, pero su falta de minutos se debe a la gran competencia en su posisión.
“Álvaro es un muy buen jugador que ha entrado muy bien en el equipo. Es un puesto que está con bastantes jugadores también importantes y de mucha calidad como Pablo Fornals, como Gio Lo Celso, Isco, Dani Ceballos, hay una competencia muy grande en ese puesto, no solo para Álvaro Fidalgo, para todos los jugadores”, reveló Pellegrini a Fox.