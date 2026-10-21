Los Red Devils no levantan ni en Champions League y los Merengues llegarán enrachados al Clásico de LaLiga contra Barcelona

Siete partidos y contando. Con un vestidor ya por completo roto, Manchester United no encuentra el rumbo con Michael Carrick y este miércoles 21 de octubre sumó su segunda derrota consecutiva en Champions League, con un humillante 4-1 ante Como 1907, mismo marcador que logró Real Madrid en su respectivo compromiso ante RB Leipzig.

Esos dos fueron los resultados más destacados en el segundo día de actividad de la Jornada 3 del torneo de la UEFA, en el cual dos de los candidatos al título, Bayern Munich y Liverpool firmaron un empate emocionante. Además, LASK sorprendió en su visita a Sporting Lisboa e Inter de Milán sobrevivió en casa ante Shakhtar Donetsk.

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Resultados de este miércoles en la Jornada 3 de la Champions League

La actividad de este día comenzó con la derrota 4-1 de los Red Devils en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, donde Nico Paz una vez más fue la figura. El argentino firmó un doblete, con un tanto de vestidor a los dos minutos de juego, y además dio asistencia para el gol de Anastasios Douvikas, segundo del juego. Jacobo Ramón también anotó, mientras que Joshua Zirkzee descontó por Manchester United.

Nico paz tras anotar gol con el Como 1907 en Champions League | AP

En ese mismo horario, Lille cayó 2-4 en casa ante Galatasaray, mientras que LASK de Austria sorprendió en lo partidos vespertinos al imponerse 2-3 en su visita a Portugal. Real Betis e Inter de Milan vencieron como locales 1-0 contra Feyenoord y Shakhtar Donetsk, respectivamente, con el elemento destacado de que los italianos lo hicieron pese a la expulsión de Alessandro Bastoni al minuto 68.

En cuanto a equipos candidatos al título, Arsenal no supo mantener a Bayern Munich como visitante en el Allianz Arena y tras adelantarse gracias a Eberche Eze, no pudo frenar a Harry Kane, quien con asistencia a Alphonso Davies y gol de penal hizo la remontada. Para fortuna de los Gunners, Declan Rice apareció poco antes del final para sentenciar el 2-2.

Harry Kane en el partido de Bayern Munich contra Arsenal en la Champions League | AP

Otro de los candidatos, Real Madrid, también goleó 4-1 en casa frente a Leipzig. Aunque al inicio del juego los Merengues sufrieron y Thibaut Courtois fue figura para evitar el primero de los visitantes, un poco de fortuna le permitió a Bernardo Silva abrir el marcador antes del descanso. Tras ello, Arda Güler, Kylian Mbappé y Yan Diomandé sentenciaron la goleada y Tidiam Gomis hizo el del descuento poco antes del final.

Como 1907 4-1 Manchester United

Lille 2-4 Galatasaray

Sporting Lisboa 2-3 LASK

Real Betis 1-0 Feyenoord

Inter 1-0 Shakhtar Donetsk

Bayern Munich 2-2 Arsenal

Aston Villa 3-1 Viking

Club Brujas 3-0 Lens

Real Madrid 4-1 Leipzig

Real Madrid celebrando gol en Champions League | AP

¿Cómo va la clasificación de la Champions League?

Después de tres fechas, cinco clubes han ganado todos sus juegos: PSG, Aston Villa, Liverpool, Real Madrid y Real Betis, en ese orden por la diferencia de goles. Mientras que invictos, pero con un empate y dos triunfos, se encuentran Stuttgar y Arsenal, con Barcelona por ahora como el último clasificado directo a Octavos de Final gracias a su colchón en diferencia de goles.