El equipo de José Mourinho goleo 4-1 al cuadro de Demichelis y llegan con optimismo al Clásico

El partido de esta noche en el Santiago Bernabéu Bernabéu era una prueba para el Real Madrid antes del Clásico, y así lo tomaron los jugadores y el público. Aunque el RB Leipzig no se parece en nada al Barcelona, la prueba fue resuelta con buena nota por la parte blanca.

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¿Cómo fue la victoria del Real Madrid?

El Leipzig puso en dos o tres apuros al conjunto blanco en la primera parte, pero Courtois se encargó de disolverlos con dos excepcionales paradas de valor gol. Dos paradas que dieron luego paso a un triunfo madridista muy claro y hasta fácil, con un gol antes de ir al descanso de Bernardo Silva, derivado de un disparo de Arda Güller que anunciaba la goleada de la segunda parte.

Camavinga y Nicolás Seiwald en el Real Madrid vs Leipig | AP

En el segundo acto, todo fue más fácil. Un casi gol de Mbappé, rematado en la línea por Güller al minuto 52; un golazos del propio Kylian al 83'y uno más por parte de Diomande a los 87', en su primera gran acción como madridista, pusieron un 4-1 que mantiene al Real Madrid con pleno de puntos en esta Champions.

Bernardo Silva tras anotar con el Real Madrid en Champions | AP

Pero más allá del resultado, este partido antes del Clásico, corrobora varias sentencias: Valverde ya es el lateral derecho titular de Mourinho; Güller y Bernardo Silva le dan mucho más control al juego blanco; y Diomande le está ganando la partida a Vinicius en el corazón de los madridistas. Y esta noche fue una nueva prueba, con el golazo de volea del africano en los últimos minutos del partido.

El domingo, en Barcelona, será otra historia, pero al menos el Madrid va con buenos ánimos a la batalla del Spotify Camp Nou, correspondiente a la Jornada 10 de LaLiga, además de meterse en la zona de lideres de la máxima competencia del futbol europeo.