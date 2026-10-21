El delantero británico tuvo que ser reemplazado muy pronto en el partido y su lugar lo tomo Eberechi Eze, autor del gol de los Gunners

Dos candidatos al título de la Champions League, Arsenal y Bayern Munich, se enfrentaron este miércoles en el Allianz Arena, en un partido que desde los primeros minutos quedó condicionado para los Gunners. Bukayo Saka, quien marcó y dio asistencia la semana pasada contra Lille, salió del campo lesionado desde el minuto 10 y fue reemplazado por Eberechi Eze, quien hizo el primer gol de los Gunners.

Fue luego de dar un pase que Saka se tomó la parte posterior del muslo izquierdo y se tiró en el campo, donde recibió atención médica. De momento, el conjunto londinense no ha confirmado que tipo lesión ni la gravedad de la misma, pero se especula que se trata de algo muscular, por los gestos que hizo Bukayo al momento de tirarse al césped.

Pero lo que parecía una baja sensible, terminó por darle un giro inesperado al juego, ya que Eze adelantó a los Gunners con una gran definición. Fue al minuto 25 que el británico recibió un servicio largo de Martin Ødegaard y luego de dejar botar el balón, lo prendió con potencia para vencer a Manuel Neuer con un disparo cruzado.

Inicialmente el tanto no subió al marcador, pero tras la revisión en el VAR se encontró que Josip Stanišić estaba habilitando al delantero de Arsenal. No obstante, el equipo dirigido por Mikel Arteta no supo mantener la ventaja y se fue al descanso con la anotación de Alphonso Davies, luego de una gran asistencia por parte de Harry Kane.