El entrenador del Real Madrid ya se olvidó de la Champions League y piensa en la Jornada 10 de LaLiga

Real Madrid festeja haber conseguido su tercera victoria en la Champions League, sin embargo, deberán cambiar la página rápidamente pues en menos de cinco días deberán afrontar el partido de Liga ante Barcelona. De cara a este juego, José Mourinho admitió que su equipo llegará con cierta desventaja al haber jugado un día después que el conjunto blaugrana.

Un partido vital en LaLiga

Real Madrid se impuso contundentemente ante Leipzig para afianzarse dentro de los primeros puestos de la Champions League. Sin embargo, en la liga española no pasan el mismo buen momento ya que tras nueve fechas están seis puntos detrás del Barcelona y en tercer lugar de la clasificatoria.

En caso de caer este domingo ante los culés, la diferencia se ampliaría a 9 puntos que, aunque aún quedarían en disputa otros 84, la diferencia sería my complicada de remontar y dejarían escapar el trofeo local por tercer año consecutivo.

Real Madrid celebrando gol en Champions League | AP

Mourinho sabe de la importancia del partido pues, además de ser un juego directo por el liderato, también se juegan el honor ante un club que los ha vencido en seis de los últimos siete duelos directos.

"Para el Clásico no existe confianza. Es un partido más del campeonato, pero no es un partido como los otros", admitió Mou en entrevista para Movistar, tras la victoria ante Leipzig en el Santiago Bernabéu.

José Mourinho en el Real Madrid vs Sevilla | AP

Aunque el DT aseguró que llegarán enfocados al duelo ante los culés, también aseguró que llegarán en desventaja con respecto a su rival pues tuvieron que jugar un día después que ellos en el torneo internacional."De momento, estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos”, admitió el estratega.

Cabe destacar que, esta vez no es la primera vez que el entrenador portugués cuestionó el calendario. Hace tan sólo hace cuatro días, el estratega repitió la queja de este miércoles de tener que jugar ante un equipo con más descanso. "Nos resulta difícil disfrutar de la tranquilidad que tienen otros entrenadores de otros clubes... porque jugaremos contra otro equipo que ya jugó ayer y tiene 24 horas de ventaja"

Afortunadamente para el cuadro merengue, no tuvieron que viajar para esta jornada de Champions, por lo que podrán regresar a entrenar este mismo jueves sin el cansancio de viaje. De esta forma, Real Madrid tendrá tres días para alistar el juego ante su máximo rival.