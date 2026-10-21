Finalizó la tercera fecha de la Champions League, con partidos de alta intensidad como el Bayern Munich frente al Arsenal como el platillo principal, pero con otros encuentros que sorprendieron y llamaron la atención como la derrota del Manchester United.
Manchester United se hunde y Real Madrid golea: Resultados de la Champions League 21 de octubre
Lo mejor de la Champions League
De lo general a lo particular, el duelo entre Arsenal y Bayern Munich fue un choque de titanes, ambos como candidatos al título y que no decepcionaron en espectáculo con un marcador de 2-2.
Real Madrid finalmente mostró grandes mejoras en el terreno de juego, al golear a un Leipzig que lo puso en aprietos en el primer tiempo. Los Merengues, con una buena actuación de Kylian Mbappé y Yan Diomandé sellaron el triunfo de 4-1.
Aston Villa sigue en plan grande e hiló su tercera victoria consecutiva en Champions League. Con 9 puntos registrados ocupa el segundo puesto, solo por detrás del Paris Saint-Germain.
Lo peor
Manchester United continúa con un ritmo de una temporada decepcionante. Ante Como, dirigido por Cesc Fàbregas, los de Michael Carrick cayeron 4-1 con un futbol sin ideas que le permitió al club italiano, liderado por Nico Paz, superar sin problemas a los Red Devils.
Lille sigue sin encontrar rumbo en esta edición de la Champions League, con únicamente derrotas en lo que va del torneo. Galatasaray venció sin sobresaltos a su rival con un marcador de 2-4.
La sorpresa
LASK, que venía de dos derrotas y una goleada ante el Liverpool de 6-3, sorprendió con la victoria en Portugal sobre el Sporting de Lisboa, para meterse a puestos de Play-off en esta Fase de Liga.