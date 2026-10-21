Champions League: Lo mejor, lo peor y la sorpresa de la actividad del miércoles en Jornada 3

Declan Rice y Harry Kane en el duelo entre Bayern y Arsenal de Champions | AP

La tercera fecha del torneo europeo cerró y estos fueron los momentos más destacados

Finalizó la tercera fecha de la Champions League, con partidos de alta intensidad como el Bayern Munich frente al Arsenal como el platillo principal, pero con otros encuentros que sorprendieron y llamaron la atención como la derrota del Manchester United.

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Lo mejor de la Champions League

De lo general a lo particular, el duelo entre Arsenal y Bayern Munich fue un choque de titanes, ambos como candidatos al título y que no decepcionaron en espectáculo con un marcador de 2-2.

Real Madrid finalmente mostró grandes mejoras en el terreno de juego, al golear a un Leipzig que lo puso en aprietos en el primer tiempo. Los Merengues, con una buena actuación de Kylian Mbappé y Yan Diomandé sellaron el triunfo de 4-1.

Aston Villa sigue en plan grande e hiló su tercera victoria consecutiva en Champions League. Con 9 puntos registrados ocupa el segundo puesto, solo por detrás del Paris Saint-Germain.

Mbappé y Rüdiger celebrando gol del Real Madrid en Champions League | AP

Lo peor

Manchester United continúa con un ritmo de una temporada decepcionante. Ante Como, dirigido por Cesc Fàbregas, los de Michael Carrick cayeron 4-1 con un futbol sin ideas que le permitió al club italiano, liderado por Nico Paz, superar sin problemas a los Red Devils.

Lille sigue sin encontrar rumbo en esta edición de la Champions League, con únicamente derrotas en lo que va del torneo. Galatasaray venció sin sobresaltos a su rival con un marcador de 2-4.

Nico Paz en la Champions League con el Como 1907 | AP

La sorpresa