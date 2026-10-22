Palmeiras sobrevive al drama ante Fluminense y va por otra corona de Libertadores

Palmeiras celebra el pase a la final de la Libertadores | AP

El Verdao perdió 1-0 en la vuelta de semifinales, pero se impuso 5-3 en la tanda de penales para convertirse en el primer finalista de la Copa Libertadores 2026

Palmeiras sufrió hasta el último momento, pero consiguió su boleto a la final de la Copa Libertadores 2026 tras eliminar a Fluminense en una dramática definición desde los once pasos. El conjunto paulista cayó 1-0 en el partido de vuelta, aunque hizo valer el triunfo por 2-1 conseguido en la ida para igualar el marcador global 2-2.

Fluminense tomó la iniciativa en busca de remontar la eliminatoria y encontró el gol que necesitaba al minuto 82, cuando Hércules aprovechó una jugada ofensiva para vencer al guardameta Carlos Miguel. El tanto llevó la serie a los penales, donde Palmeiras volvió a demostrar su capacidad para sobrevivir en los momentos de mayor presión.

Carlos Miguel vuelve a ser héroe en los penales

La tanda comenzó con aciertos de ambos equipos, pero la tensión aumentó cuando llegó el turno de Nonato, cuyo disparo fue detenido por Carlos Miguel. La intervención del arquero abrió el camino para que Marlon Freitas marcara el lanzamiento definitivo y sellara la victoria del Verdao por 5-3.

Con este resultado, Palmeiras disputará la final de la Libertadores por segundo año consecutivo y buscará conquistar el torneo por cuarta ocasión en su historia. El equipo dirigido por el portugués Abel Ferreira también tendrá la oportunidad de recuperarse de la derrota sufrida en la definición de 2025 ante Flamengo.

Palmeiras dio un gran partido en el duelo de Vuelta que logró superar en penales | AP

Palmeiras espera rival para la final en Montevideo

El conjunto paulista conocerá a su adversario después de la semifinal entre Flamengo y Estudiantes de La Plata, que llegan a la vuelta tras empatar sin goles en el primer encuentro. El ganador se enfrentará a Palmeiras el próximo 28 de noviembre en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.