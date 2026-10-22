Boca Juniors y Atlético Mineiro se verán las caras en el juego por el campeonato

La Copa Sudamericana 2026 ya tiene definidos a sus dos finalistas. Boca Juniors y Atlético Mineiro consiguieron sus respectivos boletos al partido por el título y se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, en Barranquilla, Colombia.

Podría interesarte Futbol Flamengo denunció daños al Maracaná tras pase de Boca Juniors a la Final de Sudamericana

Así clasificaron a la Final

Atlético Mineiro aseguró su clasificación a la Final de la Copa Sudamericana 2026 después de superar una complicada visita al Estadio Centenario de Montevideo. El equipo brasileño llegó al partido de Vuelta con una ventaja de 3-0, conseguida en el primer enfrentamiento, pero perdió 2-0 ante Montevideo City Torque y terminó con un marcador global de 3-2.

El encuentro se complicó para el conjunto dirigido por Eduardo Domínguez a partir del minuto 76, cuando Alan Franco recibió la tarjeta roja y dejó a su equipo con diez jugadores. La expulsión permitió que el cuadro uruguayo incrementara la presión ofensiva durante los minutos finales.

Para Atlético Mineiro, la clasificación representa la oportunidad de buscar un nuevo campeonato internacional después de perder la final de la Copa Libertadores 2024 ante Botafogo y la última Final de la Copa Sudamericana frente a Lanús.

Jugadores de Atlético Mineiro en su partido ante Montevideo City Torque | AP

Boca Juniors consiguió su clasificación a la final después de superar a Vasco da Gama en una serie que se definió en el Estadio Maracaná. El equipo argentino llegó al encuentro de vuelta con la obligación de remontar el 1-0 sufrido en La Bombonera y encontró en Leandro Paredes al protagonista de la anotación decisiva.

El mediocampista y capitán del conjunto argentino, campeón del mundo con la selección de Argentina, aceleró su recuperación de un desgarro para estar disponible en el compromiso. Paredes ingresó al terreno de juego al minuto 57 y terminó por marcar el gol que aseguró el pase de Boca Juniors a la final al 88.

Con esta clasificación, Boca Juniors tendrá la oportunidad de terminar con una sequía internacional de 18 años, de acuerdo con el contexto presentado, y buscará ampliar su palmarés en la Copa Sudamericana. El club argentino conquistó este torneo en las ediciones de 2004 y 2005, por lo que intentará conseguir un tercer título y convertirse en el primer equipo tricampeón de la competición.

Jugadores de Boca Juniors celebrando pase a la Final de Copa Sudamericana | AP

Así se jugará la Final

Partido: Boca Juniors vs. Atlético Mineiro

Fecha: Sábado 21 de noviembre de 2026

Sede: Estadio Metropolitano Roberto Meléndez

Ciudad: Barranquilla, Colombia

Horario: Por confirmar