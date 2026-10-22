El entrenador argentino buscará encontrar una nueva fórmula en la Albiceleste sin Lionel Messi

Lionel Scaloni estaría muy cerca de asegurar su continuidad como director técnico de la Selección Argentina, luego de alcanzar un principio de acuerdo con la Asociación del Futbol Argentino (AFA) para extender su contrato más allá del Mundial de 2026, con la posibilidad de permanecer al frente del combinado sudamericano hasta la Copa del Mundo de 2030.

De acuerdo con información del periodista César Luis Merlo, las negociaciones entre el estratega argentino y la AFA se encuentran prácticamente cerradas, después de una reunión sostenida durante la Fecha FIFA de septiembre con el presidente del organismo, Claudio 'Chiqui' Tapia, en la que se habrían definido los aspectos económicos y contractuales.

El nuevo vínculo de Lionel Scaloni con Argentina contemplaría una renovación inicial hasta 2028, acompañada de una cláusula que permitiría extender su permanencia por dos años adicionales, siempre que ambas partes estén de acuerdo. De concretarse, el entrenador tendría la oportunidad de dirigir a la Albiceleste en una tercera Copa del Mundo consecutiva.

Claudio 'Chiqui' Tapia, presidente de la AFA, y Lionel Scaloni, entrenador de Argentina, en negociaciones para renovación | @Argentina

¿Cuándo se anunciará la renovación de Lionel Scaloni con Argentina?

Según lo reportado, únicamente quedarían pendientes algunos detalles administrativos para oficializar la continuidad del entrenador. El anuncio podría producirse en los próximos días o durante la Fecha FIFA de noviembre, programada del 9 al 17 de ese mes.

La renovación representaría un nuevo capítulo en el exitoso proceso que comenzó en 2018, cuando Scaloni asumió el mando del combinado argentino. Desde entonces, el estratega conquistó la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024, consolidándose como uno de los entrenadores más importantes en la historia de la selección.

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, en la Copa del Mundo 2026 | AP

Lionel Scaloni enfrentará el reto de renovar a Argentina rumbo al Mundial 2030

Además de buscar nuevos títulos, el técnico de 48 años tendría la posibilidad de alcanzar una marca histórica. Con 107 partidos dirigidos, Scaloni se encuentra a 17 encuentros de igualar los 124 de Guillermo Stábile, por lo que podría convertirse en el entrenador con más partidos al frente de Argentina si alcanza los 125 compromisos.

Uno de los principales desafíos que tendría Lionel Scaloni rumbo a la Copa del Mundo de 2030 sería completar el recambio generacional de la Albiceleste, especialmente ante la despedida de Lionel Messi y la salida de futbolistas históricos que fueron fundamentales en la conquista del título mundial en Qatar.