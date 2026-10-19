México pierde ante España Sub-17 en su debut en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem

El Tri Femenil Sub-17 cayó 2-0 ante España en su presentación mundialista, pese a las intervenciones de Ania López

La Selección Mexicana Femenil Sub-17 comenzó con el pie izquierdo su participación en el Mundial de Marruecos 2026, luego de caer 2-0 ante España en su primer compromiso del Grupo F. El conjunto dirigido por Miguel Ángel Gamero mostró momentos interesantes durante el encuentro, pero terminó siendo superado por una selección española que aprovechó sus oportunidades para llevarse los primeros tres puntos del torneo.

A pesar de un inicio equilibrado y de algunas aproximaciones al arco rival, México no logró contener el poder ofensivo de España, que encontró sus anotaciones por conducto de Carolina Ferrera y Elena Vázquez. La portera mexicana Ania López fue una de las protagonistas del encuentro gracias a sus intervenciones, aunque no pudo evitar que el Tri sufriera su primera derrota de la competencia.

¿Cómo fue la derrota de México?

El encuentro comenzó con una selección española que buscó imponer condiciones mediante la posesión del balón, aunque México respondió con aproximaciones encabezadas por Mia Urbano. Al minuto 13, Ania López apareció con un par de intervenciones importantes para evitar la primera anotación de La Roja, mientras que al 18 la árbitra colombiana Paula Fernández revisó una posible falta dentro del área mexicana, pero después de consultar el VAR decidió no señalar penal.

Conforme avanzaron los minutos, España comenzó a generar mayor peligro y estuvo cerca de abrir el marcador con un disparo que se estrelló en el travesaño. Sin embargo, el primer gol llegó al minuto 41 por conducto de Carolina Ferrera, quien aprovechó un rebote de Ania López después de que México perdiera el balón en la salida. La anotación permitió que las españolas se marcharan al descanso con ventaja de 1-0.

Para el complemento, México intentó reaccionar y estuvo cerca de conseguir el empate durante los primeros minutos. No obstante, la respuesta española fue inmediata y Elena Vázquez marcó el segundo gol al minuto 48, con un disparo que amplió la ventaja de La Roja y dejó al conjunto mexicano contra las cuerdas cuando apenas comenzaba la segunda mitad.

México se queda sin respuesta y complica su camino en el Mundial

Después del segundo tanto, el equipo dirigido por Miguel Ángel Gamero perdió presencia ofensiva y comenzó a sufrir ante el control de balón de España. El estratega mexicano realizó modificaciones con la intención de recuperar el protagonismo, pero los cambios no consiguieron mejorar el funcionamiento del Tri, que prácticamente dejó de generar oportunidades claras frente al arco rival.

En los últimos minutos, España aprovechó los espacios defensivos que dejó México en su búsqueda por descontar y estuvo cerca de conseguir una tercera anotación. Sin embargo, Ania López volvió a intervenir para evitar una derrota más abultada. Además, Nicole Jiménez estuvo cerca de ser expulsada al minuto 89, luego de una jugada que fue revisada por el VAR y que finalmente terminó con una tarjeta amarilla para la futbolista mexicana.

Alineación titular de México Sub-17 ante España en el Mundial de la categoría | IG: @miseleccionfem