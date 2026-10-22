“Es un logro no solo para América, sino para México”: Isa Haas destaca la nominación al Balón de Oro y el crecimiento del futbol femenil

La defensora brasileña de las Águilas enalteció el impacto de la nominación del club a nivel internacional

El protagonismo internacional de América Femenil y de la Liga Femenil sigue consolidándose a pasos agigantados. Tras darse a conocer la nominación de la escuadra azulcrema al Balón de Oro en la categoría de mejor equipo del mundo (junto al reconocimiento individual para Scarlett Camberos), la zaguera brasileña Isa Haas rompió el silencio para enfatizar la trascendencia de este hito, catalogándolo como un avance que beneficia a todo el balompié nacional.

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"La verdad que significa muchísimo. Estamos muy felices por eso, estamos felices por Scarlett también. Esto demuestra cuánto ha crecido la Liga Mexicana; hace muchos años que está subiendo de nivel y esto es como un logro, no solo para América, sino para México", aseveró la defensora en conferencia de prensa.

¿Qué opinó Isa Haas sobre el apoyo económico de la FIFA y el Mundial de Brasil 2027?

Durante la comparecencia, la futbolista sudamericana también reaccionó al histórico anuncio de la FIFA, organismo que igualó los apoyos financieros para la preparación hacia la Copa Mundial Femenil de 2027, otorgando a cada selección clasificada una bolsa de 2.5 millones de dólares.

Isa Haas, del América Femenil | IMAGO7

Yo creo que este próximo Mundial va a ser un divisor de aguas, un cambio muy grande dentro del futbol femenino, como en otros Mundiales ya ha sido. Es el momento que necesitábamos justamente porque está creciendo muchísimo

Asimismo, Haas aprovechó la oportunidad para rendir homenaje a la fidelidad de la afición americanista, destacando el respaldo incondicional que percibe tanto dentro como fuera del Coloso de Santa Úrsula.

Jugadoras de América en celebración durante el Apertura 2026 de la Liga Femenil | MEXSPORT