El América aseguró una cita histórica al clasificar a la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA, certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos del 5 al 30 de enero de 2028. El conjunto azulcrema consiguió su histórico boleto tras proclamarse campeón de la Concacaf W Champions Cup venciendo al Washington Spirit en la gran final, consolidando así el crecimiento de la Liga Femenil a nivel global.