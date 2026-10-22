El América aseguró una cita histórica al clasificar a la primera edición de la Copa Mundial de Clubes Femenina de la FIFA, certamen internacional que se llevará a cabo en Estados Unidos del 5 al 30 de enero de 2028. El conjunto azulcrema consiguió su histórico boleto tras proclamarse campeón de la Concacaf W Champions Cup venciendo al Washington Spirit en la gran final, consolidando así el crecimiento de la Liga Femenil a nivel global.
¡Oficial! Estados Unidos será sede del primer Mundial de Clubes Femenil de la FIFA en 2028
¿Cómo se jugará el torneo? Sede, formato y los gigantes clasificados para 2028
La designación de Estados Unidos como anfitrión refuerza la relevancia del país norteamericano como la gran capital del futbol mundial, sumándose a la organización del Mundial de Clubes Varonil 2025, la Copa del Mundo 2026 y la candidatura conjunta para la Copa Mundial Femenina 2031.
Fechas del torneo: Del 5 al 30 de enero de 2028.
Sede: Estados Unidos (ciudades por confirmar). Aunque informes señalan a Los Ángeles y San Diego como fuertes candidatas, la FIFA aún no ha hecho el anuncio oficial.
Formato: Competirán 19 equipos en total representando a todas las confederaciones, reduciéndose a 16 clasificados tras una ronda previa de repechaje.
Preámbulo en Miami: Como antesala, Miami albergará en enero la Copa de Campeones Femenina de la FIFA (FIFA Women’s Champions Cup), un torneo de menor escala anunciado previamente por el organismo rector.
Equipos calificados al Mundial de Clubes Femenil
Club América Femenil (México / Concacaf)
FC Barcelona Femení (España / UEFA)
Arsenal Women (Inglaterra / UEFA)
NJ/NY Gotham FC (Estados Unidos / Concacaf)
SC Corinthians (Brasil / Conmebol)
Wuhan Jiangda WFC (China / AFC)
Naegohyang Women's FC (Corea del Norte / AFC)