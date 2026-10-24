Geraldo Cándido se convulsionó en el campo y pudo perder la vida; el ‘Macho’ fue su relevo

La máxima leyenda y referente del futbol mexicano y del país en general es, sin duda alguna, Hugo Sánchez Márquez. El Pentapichichi comenzó su camino en el balompié un lejano 23 de octubre de 1976. Sin embargo, algo que pocos saben es que su debut pudo cambiar drásticamente y terminar en una noche negra para el deporte, todo debido a un incidente protagonizado por el jugador brasileño Geraldo Cándido.

¿Qué pasó en el debut de Hugo Sánchez?

Durante aquella tarde del 23 de octubre de 1976, los Tigres de la UANL se midieron ante los Pumas de la UNAM. En esa ocasión, el estratega del conjunto universitario, Jorge Marik, ya tenía en la mira a un joven Hugo Sánchez, quien demostraba grandes cualidades. Sin embargo, su salida al campo se dio tras un incidente que involucró a Geraldo Cándido, quien estuvo cerca de perder la vida.

El brasileño se encontraba en el terreno de juego sin aparentes inconvenientes, hasta que, al minuto 25, cayó al césped y comenzó a convulsionarse. Ante la dramática escena, los médicos de ambos equipos corrieron a auxiliarlo y, según las crónicas de aquel encuentro, el episodio estuvo relacionado con un chicle que se había tragado.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

Finalmente, después de aquel momento escalofriante y una vez que el jugador logró estabilizarse, el partido pudo reanudarse. No obstante, el brasileño tuvo que abandonar el terreno de juego. De este modo, el entrenador húngaro decidió que el encargado de tomar su lugar sería el portador de la camiseta número 15. ¿Su nombre? Hugo Sánchez.

Al final de la noche, el encuentro disputado en el Estadio Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León terminó con un marcador de 0-1 a favor de los Pumas, gracias al gol del histórico Evanivaldo Castro, mejor conocido como Cabinho. Sin saberlo, aquella jornada también marcaría el inicio de la trayectoria profesional de quien se convertiría en uno de los futbolistas mexicanos más importantes de todos los tiempos.

Hugo Sánchez, en su etapa como jugador de Pumas | MEXSPORT

¿Qué pasó después de aquella noche?

Una vez que el ‘Macho’ pisó el césped profesional por primera vez, su carrera comenzó a despegar. En su primer año disputó 27 partidos y logró anotar un total de siete goles. Además, poco tiempo después, formó parte de la generación que consiguió el primer campeonato de liga de los Pumas en la era profesional del futbol mexicano, un logro que sentó las bases de una etapa histórica para la institución universitaria.

A partir de entonces, Hugo Sánchez comenzó a construir una trayectoria que lo llevaría a trascender las fronteras de México. Su talento, capacidad goleadora y personalidad lo convirtieron en una figura fundamental de los Pumas, antes de dar el salto al futbol europeo, donde brillaría con el Atlético de Madrid y, especialmente, con el Real Madrid. Con el conjunto merengue conquistó títulos de liga y se consolidó como uno de los delanteros más letales de su época, además de ganar en cinco ocasiones el trofeo Pichichi como máximo goleador de la liga española.