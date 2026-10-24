La equipación será presentada como la tercera indumentaria para el Apertura 2026

Toluca, en colaboración con New Balance, han presentado la tercera equipación de la temporada 2026-2027 y se estrenará en el duelo ante el León en el Nou Camp de la Jornada 14 del Apertura 2026 de la Liga MX.

La indumentaria está inspirada en uno de los símbolos culturales de la capital mexiquense: el Cosmovitral. Más que una referencia visual, la nueva indumentaria busca capturar la esencia de un espacio que representa historia, identidad y orgullo de esta parte de la República Mexicana.

Detalles de la indumentaria

Además se resalta como punto de partida la fuerza artística del emblemático vitral El Hombre Sol, una obra que simboliza energía, movimiento y el equilibrio entre la naturaleza y la humanidad.

Sus característicos tonos rojos, naranjas, azules y verdes, sirven para sugerir un diseño que transforma el color y la luz en una expresión de pasión, pertenencia y grandeza en la cancha. Al igual que los rayos de luz atraviesan los cristales del Cosmovitral para crear nuevos contrastes, este jersey busca conectar el legado cultural de Toluca y el espíritu competitivo de una institución con profundas raíces en la comunidad.

Toluca presenta tercer uniforme para el Apertura 2026 | ESPECIAL

Asimismo, la camiseta incorpora una textura premium tejida directamente en la tela, un elemento que aporta profundidad visual y acabado distintivo. Esta tecnología ofrece mayor durabilidad y permite que los diseños permanezcan intactos al paso del tiempo y uso constante.

Mientras tanto, a nivel estético, esta innovación ofrece una propuesta diferente dentro del futbol, posicionando la prenda como una pieza exclusiva para jugadores, aficionados y coleccionistas.

Federico Viñas tras anotar con Toluca vs Tigres | MEXSPORT

¿Qué esperar del León vs Toluca?

Uno de los juegos más atractivos de la Jornada 14 será el León vs Toluca debido a los momentos de ambos equipos, sumado a su fragilidad defensiva, todo indica que el Nou Camp será el escenario de un partido de goles.

Los Mexiquenses llegan como cuartos en la tabla de clasificaciones con 22 unidades, tan solo abajo del más reciente bicampeón del futbol mexicano aparece La Fiera con 21 puntos en quinto sitio.