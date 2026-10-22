Sebastián Abreu explota contra el árbitro y es expulsado durante el Xolos vs Toluca

El entrenador de Tijuana mostró su molestia al silbante Joaquín Vizcarra tras el segundo gol de los Diablos Rojos

Sebastián 'Loco' Abreu protagonizó uno de los momentos más polémicos de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX, luego de ser expulsado durante el encuentro entre Xolos de Tijuana y Toluca, tras reclamar airadamente una decisión arbitral que terminó favoreciendo a los Diablos Rojos.

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El entrenador uruguayo perdió la calma durante la segunda mitad del compromiso, después de que el conjunto escarlata consiguiera una anotación que le permitió tomar momentáneamente la ventaja en el marcador. La jugada provocó la molestia del estratega fronterizo, quien consideró que existía una infracción previa que debía invalidar el gol.

La situación terminó con Sebastián Abreu recibiendo una tarjeta roja directa por parte del árbitro Joaquín Vizcarra, quien decidió expulsarlo debido a la intensidad de sus protestas. A pesar de los reclamos del técnico, la anotación de Toluca se mantuvo y el partido continuó con el uruguayo fuera del área técnica.

¿Por qué expulsaron a Sebastián Abreu durante el Xolos vs Toluca?

La polémica comenzó al minuto 64, cuando Helinho marcó el segundo gol de Toluca después de una rápida jugada de contragolpe. La acción inició con un intento ofensivo de Yael Padilla, quien perdió el balón ante la intervención defensiva de Federico Viñas, permitiendo que los visitantes organizaran un ataque inmediato.

Tras recuperar la posesión, Viñas habilitó a Nicolás Castro, quien avanzó por el sector derecho y encontró a Helinho. El brasileño recortó hacia el centro y sacó un disparo de pierna derecha que terminó en las redes de Tijuana, colocando el marcador 2-1 a favor de los Diablos Rojos.

Sin embargo, Sebastián Abreu reclamó una supuesta falta de Federico Viñas sobre Yael Padilla en el inicio de la jugada, señalando que el atacante había cometido un jalón de camiseta y una zancadilla. El entrenador salió de su zona técnica para protestar ante el cuarto árbitro, situación que provocó la intervención de Joaquín Vizcarra, quien le mostró la tarjeta roja. La anotación fue validada después de la revisión arbitral.

Joaquín Vizcarra, árbitro central del duelo entre Toluca y Tijuana | IMAGO7

Xolos rescata el empate ante Toluca tras la expulsión del Loco Abreu

A pesar de quedarse sin su entrenador en el banquillo, Xolos de Tijuana consiguió reaccionar rápidamente y encontró el gol del empate gracias a Yael Padilla, quien se convirtió en protagonista del encuentro después de haber participado en la jugada que originó la controversia.

El futbolista mexicano sacó un potente disparo de media distancia que superó al guardameta Luis García, estableciendo el 2-2 definitivo. De esta manera, Tijuana evitó la derrota frente a Toluca en un encuentro marcado por las decisiones arbitrales y la expulsión de Sebastián Abreu.