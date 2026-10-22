¡Villano y héroe! El espectáculo de Yael Padilla en el partido entre Tijuana y Xolos

El canterano de Chivas apareció en tres de los cuatro goles del juego de Jornada 13

Yael Padilla se llevó los reflectores en el juego de Jornada 13 del Apertura 2026 entre Toluca y Tijuana. El joven futbolista apareció en tres goles del empate a dos goles por bando, siendo factor para que su equipo se llevara al menos un empate, aunque también le costó un gol a su equipo.

Con el empate, Toluca y Tijuana extienden sus malas rachas sin poder sacar la victoria. Xolos sumó ya su sexto partido al hilo sin poder conseguir los tres puntos, mientras que los Diablos Rojos ya llegaron a cinco encuentros.

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Yael Padilla héroe y villano

Yael Padilla fue sin duda una de las figuras del partido, tanto a favor de Xolos, como en contra de ellos. El ex de Chivas apareció en los dos goles de su equipo, incluyendo uno propio, pero también fue clave en el tanto que le deba la vuelta a favor de Toluca.

El canterano rojiblanco apareció por primera vez al minuto 38 para comandar un contragolpe mortal. Padilla llevó el balón 80 metros para entrar al área de los Diablos, donde asistió al punto penal para que Elías Manoel simplemente empujara el balón para el 1-0.

Para el minuto 65 volvió a aparecer esta vez perdiendo un balón frente a Federico Viñas que originó un contragolpe de Toluca y concluyó con una anotación perfecta de Helinho. El brasileño recortó dentro del área para darle la Vuelta al partido.

El show de Padilla no concluiría con el error pues, 10 minutos después del gol de Toluca, el joven volante se encontró con un balón botando dentro del área. El ex de Chivas no lo dudó dos veces y sacó un gran remate para vencer a Luis García y poner el 2-2.

Yael Padilla celebrando gol ante Toluca en el juego de Jornada 13 | MEXSPORT

Viñas y Helinho también fueron claves en el partido de este miércoles. El uruguayo entró de cambio e inmediatamente fue factor pues, tras una gran jugada individual de Helinho, el ex de León y América apareció dentro del área para igualar el partido a un gol por bando.

El propio Viñas tuvo un par de oportunidades más para devolverle la ventaja a los Diablos, pero la defensa de Xolos y Toño Rodríguez aparecieron de buena forma para evitar la caída de su arco.

Federico Viñas celebrando su anotación ante Tijuana | MEXSPORT

¿Qué sigue para ambos equipos?