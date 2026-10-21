Jugadores de Atlante en celebración en la Liga MX | IMAGO 7

Los Potros han estado entre los partidos con más asistencia del Apertura 2026

En su regreso a la Primera División, Atlante ha tenido una buena convocatoria para sus partidos, pues en tres de las mejores entradas del Apertura 2026, los Potros han estado involucrados, aunque no en todos como locales.

De hecho, en solo uno de esos tres fue visitante, ante Cruz Azul en el Estadio Banorte, lo que confirma la buena convocatoria que ha tenido el club en su regreso a la Liga MX después de 12 años.

Con 58 mil 576 aficionados en el estadio, el Atlante ante América es el segundo partido con mejor entrada del Apertura 2026, solo detrás del Clásico Nacional que registró 72 mil 990 personas.

Atlante vs América, Jornada 2 Apertura 2026 | IMAGO7

Cruz Azul ante Atlante es el tercer encuentro con mejor entrada del torneo, con 53 mil 136, también en el Estadio Banorte. El Clásico Regio es el siguiente en la lista, con 51 mil 17 aficionados.

El duelo de la Jornada 12, entre Atlante y Pumas es el quinto partido con mayor registro, con un mérito especial al ser en viernes bajo la lluvia. La cifra de fue 49 mil 30 aficionados en el Banorte.

Andrés Gudiño y Luis Fuente, de Cruz Azul y Atlante | IMAGO7

Las mejores entradas del torneo

Con la Jornada 13 en curso, así se reparten las mejores asistencias del torneo, con cuatro de ellas en el Estadio Azteca, y el Clásico Regio también con una alta afluencia en el BBVA.

72,990 América vs. Chivas

58,576 Atlante vs. América

53,136 Cruz Azul vs. Atlante

51,017 Monterrey vs. Tigres

49,030 Atlante vs. Pumas