¿Continuidad de Gabriel Milito en duda? Esto es lo que se sabe

El entrenador rojiblanco cuenta solamente con seis meses más de contrato con Chivas

Las Chivas regresaron a la senda del triunfo ante Necaxa, después de una mala racha que generó cuestionamientos en el accionar del equipo de Gabriel Milito. Pese a que el Rebaño Sagrado se encuentra en la parte alta de la Tabla General del Apertura 2026, diversos rumores ponen en duda la continuidad del estratega argentino.

Podría interesarte Futbol La maldición del ‘10’ de Chivas comienza a surtir efecto con Efraín Álvarez

De acuerdo con información de Claro Sports, las conversaciones para renovar a Milito no han avanzado; el estratega tiene seis meses de contrato. Además, una de las posibles razones para la salida del argentino es el resultado que obtenga al finalizar el semestre.

Gabriel Milito ve el partido a ras de césped | MEXSPORT

Torneo de altas y bajas para Gabriel Milito

El Clausura 2026 representó una bocanada de aire fresco para el cuadro rojiblanco y el propio argentino, pues las Chivas encontraron su mejor futbol. Sin embargo, el conjunto de la Perla Tapatía perdió a varias figuras que reforzaron a la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

Pese a la ausencia de pilares como Luis Romo, Raúl 'Tala' Rangel, Armando González, Brian Gutiérrez y Roberto 'Piojo' Alvarado, el equipo de Milito logró colarse hasta las Semifinales; cayeron en dicha instancia ante Cruz Azul.

El Apertura representó una nueva oportunidad para el conjunto del argentino, que pese a que comenzó de gran manera, en las últimas semanas entró en un bache. Ahora, el equipo de Verde Valle buscará afianzar su clasificación a la Liguilla.

Gabriel Milito antes del inicio del Clásico Tapatío | Imago7

¿Qué sigue para Chivas en el Apertura 2026?

El cuadro de Guadalajara tendrá que disputar cuatro partidos más en la Fase Regular; uno de ellos ante el actual Campeón. El conjunto de Milito enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 17 de la Liga MX, en busca de una revancha por la última eliminación.

Además, las Chivas se verán las caras en la Jornada 14 ante Monterrey, en el primer duelo de Matías Almeyda ante el Rebaño que pastoreó. Por si fuera poco, el Guadalajara enfrentará a León y Atlante.