La maldición del ‘10’ de Chivas comienza a surtir efecto con Efraín Álvarez

El dorsal 10 de Chivas ha estado acompañado de grandes expectativas y decepciones a lo largo de los años

En Chivas, portar el dorsal número 10 representa mucho más que lucir un número en la espalda: significa cargar con las expectativas de una afición que exige talento, liderazgo y resultados. Sin embargo, a lo largo de los últimos años, varios futbolistas que recibieron esta responsabilidad terminaron sin cumplir del todo con lo esperado. Ahora, Efraín Álvarez comienza a generar dudas y revive una historia que algunos aficionados consideran una auténtica maldición.

Efraín Álvarez, de la ilusión a las dudas

Desde su llegada al Guadalajara, Efraín Álvarez ha vivido altibajos en su rendimiento. Durante el Apertura 2025 comenzó su etapa con aportaciones ofensivas, mientras que en el Clausura 2026 destacó por su capacidad para generar juego y repartir asistencias.

No obstante, en el Apertura 2026 sus números ofensivos han disminuido. En sus primeros 11 partidos de Liga MX registró dos asistencias y ningún gol, una producción que contrasta con las expectativas que despertó tras su llegada al Rebaño.

Aunque conserva cualidades técnicas y una buena visión de campo, Álvarez necesita recuperar su mejor versión y ser más determinante en el último tercio.

Efraín Álvarez, jugador de Chivas| MEXSPORT

Alexis Vega, una responsabilidad que terminó pesando

En julio de 2021, Alexis Vega recibió el dorsal número 10 que había dejado Eduardo López tras su salida del club. El atacante mexicano llegó a ser una de las principales figuras del equipo, pero su etapa con ese número estuvo marcada por la irregularidad, las críticas y las dificultades para responder en momentos decisivos.

Durante su etapa con el dorsal 7, Vega registró 13 goles y 13 asistencias en 62 partidos. Posteriormente, con el número 10, acumuló 13 anotaciones y 16 asistencias en 70 encuentros, cifras que reflejan una producción ofensiva similar en goles, aunque con un mayor número de asistencias.

Pese a sus aportaciones, las expectativas alrededor de Vega fueron creciendo y su rendimiento no siempre estuvo a la altura de lo que la afición esperaba. Las críticas aumentaron en distintos momentos de su etapa rojiblanca, especialmente por su falta de regularidad y su limitada influencia en las fases finales. Finalmente, dejó Chivas a finales de 2023 sin conseguir consolidarse como el referente que muchos imaginaban.

Alexis Vega, en festejo de gol, con Toluca | MEXSPORT

Eduardo ‘Chofis’ López, talento sin consolidación

Eduardo López asumió el dorsal número 10 en el Apertura 2016. Su talento y sus destellos técnicos generaron grandes expectativas entre los seguidores rojiblancos, que veían en él a un futbolista capaz de marcar diferencias.

Durante su etapa con Chivas formó parte de un equipo que conquistó títulos importantes, entre ellos la Liga MX, la Copa MX y la Liga de Campeones de la Concacaf. Sin embargo, nunca logró mantener la regularidad necesaria para convertirse en una pieza indiscutible del proyecto.

Su salida del Guadalajara, tras un episodio de indisciplina junto con otros compañeros, terminó por cerrar una etapa en la que el potencial mostrado no siempre se tradujo en continuidad y protagonismo.

Javier 'Chofis' López celebra su anotación frente a Pumas | IMAGO7

Ángel Reyna, una apuesta que no funcionó

Ángel Reyna llegó al Guadalajara como un futbolista de experiencia y con antecedentes que alimentaban las expectativas sobre su rendimiento. Sin embargo, su paso por el club estuvo lejos de lo esperado.

Durante su etapa rojiblanca disputó 28 encuentros y marcó un solo gol, números que reflejan las dificultades que tuvo para adaptarse y marcar diferencias. Su fichaje terminó siendo uno de los más cuestionados de aquella etapa, y su historia con el número 10 quedó lejos de lo que la institución y la afición esperaban.

Ángel Reyna en su etapa en Chivas | MEXSPORT

Marco Fabián, destellos que no bastaron

Marco Fabián fue otro de los futbolistas que llevaron el dorsal 10 durante su paso por Chivas. Su calidad técnica y capacidad ofensiva le permitieron protagonizar actuaciones memorables, pero no siempre consiguió mantener un rendimiento constante.

Aunque dejó momentos destacados en la memoria de los aficionados, su etapa con el Guadalajara también estuvo marcada por la irregularidad colectiva y la falta de resultados que permitieran convertir aquellos destellos en una historia de éxito sostenido.

Marco Fabián también marcó tres goles al Atlas | IMAGO7

Alberto ‘Venado’ Medina, una de las excepciones

No todos los jugadores que portaron el número 10 terminaron bajo la sombra de las expectativas. Alberto ‘Venado’ Medina fue uno de los casos más destacados, gracias a su permanencia, sus aportaciones ofensivas y su participación en una etapa importante para el club.

Durante varias temporadas lució el emblemático dorsal y contribuyó al título del Apertura 2006, uno de los logros más recordados por la afición rojiblanca. Con 40 goles durante su etapa con ese número, Medina representa uno de los ejemplos de que portar el 10 también puede convertirse en una historia positiva.

Alberto 'Venado' Medina, en Chivas | MEXSPORT

Emilio Mora, expectativas que no terminaron de cumplirse

Emilio Mora llegó a Chivas en 2002 con antecedentes goleadores que despertaron ilusión entre los seguidores del equipo. La responsabilidad del número 10 elevó todavía más las expectativas sobre su rendimiento.

Sin embargo, sus números con el Guadalajara no terminaron de corresponder a la imagen de figura con la que llegó. En 53 partidos marcó 16 goles, una cifra que, pese a representar una aportación ofensiva, no fue suficiente para consolidarlo como el referente que muchos esperaban.