Los problemas en la defensa de Chivas, ¿cuántos jugadores tiene lesionados y podrán regresar hoy ante Necaxa?

El regreso de los futbolistas que han presentado problemas físicos es uno de los temas que sigue de cerca Chivas durante la competencia. En días pasados Gabriel Milito habló sobre la situación de algunos elementos del plantel y explicó cómo avanza su proceso de recuperación

El regreso de los futbolistas que han presentado problemas físicos es uno de los temas que sigue de cerca Chivas durante la competencia. En días pasados Gabriel Milito habló sobre la situación de algunos elementos del plantel y explicó cómo avanza su proceso de recuperación.

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José Castillo

El caso que más llama la atención es el de José Castillo, quien continúa fuera de actividad después de atravesar una complicada racha de lesiones.

El defensor sufrió su primera lesión durante la jornada inaugural de la Leagues Cup. Después de recuperarse y volver a jugar, presentó una molestia en el aductor y posteriormente sufrió una tercera lesión, lo que terminó prolongando su ausencia.

José Castillo con Chivas | MEXSPORT

Actualmente, Castillo se encuentra en la recta final de su recuperación, según explicó Gabriel Milito. Sin embargo, Chivas ha decidido llevar su proceso con calma debido a que el jugador lleva bastante tiempo sin competir.

El cuerpo técnico no quiere apresurar su regreso y busca que primero complete su preparación y recupere el ritmo futbolístico necesario para volver a disputar partidos.

Por ahora, no existe una fecha concreta para el regreso de Castillo. La prioridad para Chivas es que esté completamente recuperado y pueda regresar sin correr el riesgo de sufrir una nueva lesión.

En el Guadalajara esperan que el defensor pueda completar pronto su preparación, pero su vuelta a las canchas ante Necaxa o en la siguiente fecha ante Rayados de Monterrey

Omar Govea y Alejandro Zendejas, jugadores de Chivas y América, respectivamente, disputando un balón en el Clásico Nacional | MEXSPORT

Omar Govea

Omar Govea también se encuentra entre las posibilidades para volver a la actividad con Chivas. El mediocampista presentó una lesión muscular previo al duelo ante Tigres, situación que lo dejó fuera de ese compromiso.

Su regreso dependerá de cómo evolucione durante el proceso de recuperación y de que pueda estar nuevamente en condiciones para competir. Milito ha destacado la importancia de Govea dentro de su esquema y lo considera habitualmente como un titular cuando está disponible.

Luis Romo en partido de Chivas en la Liga MX | IMAGO 7

Luis Romo

Luis Romo es considerado por Gabriel Milito como un jugador fundamental para el funcionamiento del equipo. El entrenador destacó su jerarquía y señaló que, cuando se encuentra disponible y en condiciones de jugar, es considerado habitualmente como titular.

Para Chivas, contar con Romo representa una pieza importante debido a lo que aporta dentro del terreno de juego y a la experiencia que tiene en el plantel. Al presentar una lesión muscular con Selección Mexicana su regreso a las canchas dependerá del cuerpo técnico, debido a que no pretenden arriesgarlo de cara al cierre de campeonato.

Miguel Gómez

Aunque Miguel Gómez no es un titular habitual, Milito destacó la importancia que tiene dentro del equipo gracias a su versatilidad.

El futbolista puede desempeñarse como lateral por cualquiera de las dos bandas, como carrilero e incluso jugar por dentro como defensor. Además, el técnico resaltó su capacidad para llegar al área, finalizar jugadas y generar peligro con sus centros.