Gabriel Milito reconoce sus errores: "Me equivoco mucho y me salva la calidad de mis jugadores"

El entrenador del Rebaño sabe que su equipo no ha sido el mismo desde hace algunas jornadas

El técnico de Chivas hizo una autocrítica sobre sus decisiones durante el torneo, defendió el desempeño del equipo pese a los últimos resultados y señaló que recuperar a los futbolistas lesionados será fundamental para afrontar el cierre del campeonato.

Gabriel Milito no esquivó la autocrítica y reconoció que sus decisiones como entrenador no siempre son acertadas. En medio del bache de resultados que atraviesa Chivas, el estratega argentino asumió sus equivocaciones y destacó la calidad de sus jugadores como un respaldo para corregir el rumbo del equipo rojiblanco.

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Milito acepta que se ha equivocado

Me equivoco mucho y también me salva la calidad de mis jugadores. Tengo jugadores fantásticos que muchas veces me salvan. El que toma decisiones se puede equivocar; el que no hace, no se equivoca. Hay una gran diferencia entre los que opinan y los que hacen

El técnico también puso en perspectiva los últimos encuentros del Rebaño Sagrado y explicó que los resultados no siempre han reflejado el rendimiento futbolístico del equipo. Aunque reconoció que en su más reciente victoria no ofrecieron su mejor versión, defendió el trabajo realizado en partidos anteriores, en los que considera que merecieron una mejor recompensa.

Hoy ganamos y no jugamos bien; en esos otros partidos creo que sí jugamos bien, pero no conseguimos ganar. Claramente sé dónde estoy, a quién represento y, por todo lo que hemos hecho anteriormente, esperábamos que el equipo pudiera mantener ese nivel. Ese es el deseo de todos

Gabriel Milito saluda a Juan Reynoso en el Chivas vs Necaxa | MexSport

Milito también habló sobre la derrota frente a Querétaro y asumió directamente la responsabilidad por lo ocurrido en ese compromiso, al que consideró uno de los encuentros en los que menos acertado estuvo desde su llegada al banquillo rojiblanco.

No me da vergüenza decir que contra Querétaro la cagué. Todos los que hacemos y tomamos decisiones nos equivocamos. Solamente no se equivoca el que no hace. Opinar sobre lo que se hizo, sin tomar decisiones y con el resultado ya puesto, es mucho más sencillo que analizar un rival, preparar un partido y tomar decisiones

Ricardo Marín buscando la mejor oportunidad para abrir el marcador ante Chivas y Necaxa | MEXSPORT

Las bajas han sido culpables del mal momento

Más allá de las cuestiones futbolísticas, el entrenador argentino apuntó a las lesiones como uno de los principales factores que busca resolver en esta etapa del torneo. Su prioridad es recuperar a los jugadores que permanecen fuera de actividad y evitar que las bajas continúen condicionando las posibilidades del equipo.