El técnico de Chivas hizo una autocrítica sobre sus decisiones durante el torneo, defendió el desempeño del equipo pese a los últimos resultados y señaló que recuperar a los futbolistas lesionados será fundamental para afrontar el cierre del campeonato.
Gabriel Milito no esquivó la autocrítica y reconoció que sus decisiones como entrenador no siempre son acertadas. En medio del bache de resultados que atraviesa Chivas, el estratega argentino asumió sus equivocaciones y destacó la calidad de sus jugadores como un respaldo para corregir el rumbo del equipo rojiblanco.
De la mano del enemigo y del Tala Rangel: Así fue el triunfo de Chivas ante Necaxa
Milito acepta que se ha equivocado
Me equivoco mucho y también me salva la calidad de mis jugadores. Tengo jugadores fantásticos que muchas veces me salvan. El que toma decisiones se puede equivocar; el que no hace, no se equivoca. Hay una gran diferencia entre los que opinan y los que hacen
El técnico también puso en perspectiva los últimos encuentros del Rebaño Sagrado y explicó que los resultados no siempre han reflejado el rendimiento futbolístico del equipo. Aunque reconoció que en su más reciente victoria no ofrecieron su mejor versión, defendió el trabajo realizado en partidos anteriores, en los que considera que merecieron una mejor recompensa.
Hoy ganamos y no jugamos bien; en esos otros partidos creo que sí jugamos bien, pero no conseguimos ganar. Claramente sé dónde estoy, a quién represento y, por todo lo que hemos hecho anteriormente, esperábamos que el equipo pudiera mantener ese nivel. Ese es el deseo de todos
Milito también habló sobre la derrota frente a Querétaro y asumió directamente la responsabilidad por lo ocurrido en ese compromiso, al que consideró uno de los encuentros en los que menos acertado estuvo desde su llegada al banquillo rojiblanco.
No me da vergüenza decir que contra Querétaro la cagué. Todos los que hacemos y tomamos decisiones nos equivocamos. Solamente no se equivoca el que no hace. Opinar sobre lo que se hizo, sin tomar decisiones y con el resultado ya puesto, es mucho más sencillo que analizar un rival, preparar un partido y tomar decisiones
Las bajas han sido culpables del mal momento
Más allá de las cuestiones futbolísticas, el entrenador argentino apuntó a las lesiones como uno de los principales factores que busca resolver en esta etapa del torneo. Su prioridad es recuperar a los jugadores que permanecen fuera de actividad y evitar que las bajas continúen condicionando las posibilidades del equipo.
Lo que más me interesa ahora es recuperar a todos los jugadores. Que no se nos lesione nadie más, que podamos tener a todos disponibles y que no lleguemos a tener ocho bajas. Si seguimos teniendo a todos los jugadores disponibles, no tengo ningún problema: seguiremos trabajando y mirando hacia adelante